Der Großteil der russischen Belegschaft von ABB sei bereits seit März dieses Jahres beurlaubt, teilte das Unternehmen weiter mit. ABB beschäftigte in Russland rund 750 Mitarbeiter an zwei Produktionsstätten im Großraum Moskau und in Lipezk und an mehreren Servicezentren.

Vor dem Ukraine-Krieg machte das Russlandgeschäft rund ein bis zwei Prozent des Jahresumsatzes aus. Der Schweizer Industriekonzern ABB, der auch in Österreich tätig ist, hat auch im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert. Unter dem Strich verdiente der Industriekonzern unter anderem wegen der Aufgabe der Aktivitäten in Russland und wegen einer Sonderbelastung weniger.

Der Auftragseingang des Schweizer Industriekonzerns stieg im zweiten Quartal um 10 Prozent auf 8,81 Milliarden US-Dollar, wie ABB am Donnerstag weiter mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus gar bei 20 Prozent. Der Umsatz lag mit 7,25 Milliarden US-Dollar um 3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Gebremst wurden die Verkäufe durch Lieferengpässe bei Komponenten. Der Reingewinn ging um 50 Prozent auf 379 Millionen US-Dollar zurück. Dieser Rückgang war insbesondere auf Belastungen in Höhe von insgesamt rund 250 Millionen US-Dollar zurückzuführen, die durch den Ausstieg aus einem Altprojekt im Nichtkerngeschäft und den Ausstieg aus den Russland-Aktivitäten verursacht wurden.

Lesen Sie hier: Das sind die Top-250 Industriebetriebe Österreichs.