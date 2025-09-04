In Unternehmen haben Gadgets immer Saison. Sie erhöhen die Effizienz, bieten neue Wege zur Prozessoptimierung und helfen auch die Mitarbeitenden zu schützen. Auch KMUs eröffnet moderne Hardware neue Möglichkeiten - ob Mini-PCs, die trotz kompakter Bauweise volle Leistung für AI-Workflows liefern oder Rugged Tablets, die im Außendienst oder in Werkstätten unter härtesten Bedingungen funktionieren.



Bleiben Sie informiert über die wichtigsten Entwicklungen in Österreichs Industrie. Abonnieren Sie unser Daily Briefing – werktäglich um 7 Uhr direkt in Ihrem Posteingang. Jetzt anmelden!



Aber auch Mesh-WLAN-Systeme, die große Flächen stabil und schnell vernetzen, NAS-Lösungen, die Daten sicher und zentral verfügbar machen sowie USV-Anlagen, die im Ernstfall vor Ausfällen und Datenverlust schützen, stellt unser großer Hardware-Mittelstandscheck gegenüber.