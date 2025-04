Datenbrillen, Smartwatches oder auch Drohnen: Sogenannte Gadgets sind längst Teil des privaten Alltags. Eine Smartwatch etwa informiert auf einen Blick über Nachrichten, kann Anrufe annehmen und protokolliert Körperfunktionen. Das sind Eigenschaften, die auch in der Industrie gefragt sind: Mitarbeitende sind im gesamten Werk erreichbar, können unmittelbar über Probleme in der Produktion informiert werden, und Menschen, die allein arbeiten, werden durch die Überwachung der Lebensfunktionen abgesichert. Bei einem Unfall alarmieren die Uhren die Rettungskräfte für schnelle Hilfe und übermitteln auch den jeweiligen Standort gleich mit.

Lästige Helferlein?

In der Belegschaft sind die kleinen Helferlein jedoch nicht immer wohl gelitten. Das gilt insbesondere für Datenbrillen, die oft als zu schwer und zu komplex empfunden werden – ein Problem, das auch den Herstellern bewusst ist. Insbesondere bei Almer Technologies versucht man, hier Abhilfe zu schaffen. „Bisher wurden die Prozesse bei der Einführung von Augmented Reality im industriellen Umfeld viel zu komplex gestaltet“, sagt Sebastian Beetschen, CEO von Almer, gegenüber der Online-Plattform DIMA. „Wir von Almer Technologies haben die Schwachstellen erkannt und unsere Datenbrille Arc 2 derart konzipiert, dass sie sich ausschließlich an den Bedürfnissen ihrer Nutzer orientiert.“ Dazu gehört unter anderem, dass sie lediglich 179 Gramm wiegt und eine selbsterklärende Handhabung hat, wie das Unternehmen verspricht.

Durchaus anerkannt sind die Leistungen von Drohnen in der Industrie. Die Fluggeräte werden oft für Inspektionen an schwer zugänglichen Orten eingesetzt. Sie liefern hochpräzise Aufnahmen und sind auch für die Planung von Anlagen unersetzlich. Sie sind dafür mit hochauflösenden Kameras ausgerüstet, die durch Spezialsensoren wie etwa Wärmebildkameras ergänzt werden können. Moderne Technologien wie LIDAR (Light Detection and Ranging) oder auch kohlenstoffverstärkte Käfige sorgen für Sicherheit und Schutz der Fluggeräte.

Sie wollen sich inspirieren lassen? Wir haben beispielhaft zehn Gadgets zusammengestellt, die die Effizienz in Unternehmen stärken und die Arbeit für die Mitarbeitenden erleichtern können.