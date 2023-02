Siemens-Chef Roland Busch macht sich wegen einer drohenden Gasknappheit keine Sorgen um den Betrieb. „Derzeit sehen wir nur geringe direkte Auswirkungen auf unsere Fabriken, weil unsere Produktion nicht energieintensiv ist“, sagte Busch in einer Telefonkonferenz am Donnerstag. "Wir nutzen Erdgas nur in einigen nachgeordneten Bereichen in der Produktion, haben somit einen vergleichsweise geringen Bedarf."



90 % der 280 Gigawattstunden (GWh), die Siemens im vergangenen Jahr verbrauchte, wurden zum Heizen verwendet. Falls das Gas knapp werde, habe man außerdem Maßnahmen getroffen, damit die Produktion weitergehen könne.



In Europa deckt Siemens seinen Strombedarf fast ausschließlich aus erneuerbaren Quellen. „Wir haben vorausschauend eingekauft und langfristig vorgesorgt“, so der Vorstandsvorsitzende.

Sorge bereiten Busch eher die steigenden Beschaffungs- und Personalkosten. Die Preise steigen, gleichzeitig müsse die Produktivität steigen, um die inflationären Auswirkungen auszugleichen. „In den nächsten Monaten werden die Geschäfte bei den Ausgaben besonders diszipliniert sein, um die Margen zu halten“, so Busch.