Für das Jahr 2025 prognostiziert Oswald weiterhin eine "gedämpfte Nachfragedynamik auf den Endmärkten" sowie eine "fortgesetzte Unterauslastung in der Kartonbranche". Dem entgegenwirken möchte das Verpackungsunternehmen künftig mit einer Margenverbesserung sowie einer laufender Cash-Generierung.

>>> Schwaches erstes Halbjahr 2024: Mayr-Melnhof meldet Gewinneinbruch

„Aufgrund der andauernden Konsumschwäche bei Gütern des täglichen Bedarfes ist auch für 2025 mit gedämpfter Nachfragedynamik auf den Endmärkten sowie fortgesetzter Unterauslastung in der Kartonbranche zu rechnen. Vor diesem Hintergrund werden wir weiter den Fokus auf die Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit legen, indem wir Kosten senken und unsere Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation ausbauen. Mit der in den letzten Jahren deutlich optimierten Anlagenbasis und soliden Finanzierung ist MM sehr gut positioniert, die anhaltend herausfordernde Marktsituation mit nachhaltigeren und innovativen Verpackungslösungen erfolgreich zu bewältigen.“, so Oswald.