Für das kommende Jahr erwartet Polytec nun einen Konzernumsatz von etwa 660 Millionen Euro sowie eine EBIT-Marge von rund einem Prozent. Noch beim Halbjahresbericht hatte das Management eine Umsatzprognose zwischen 660 und 710 Millionen Euro abgegeben und eine EBIT-Marge von 2 bis 3 Prozent angestrebt.

>>> Ex-Magna-Manager: Schwierige Zeiten für österreichische Zulieferer

Erst kürzlich äußerte sich der Ex-Magna-Manager Apfalter zur angespannten Lage der Automobilbranche. „Man muss jetzt einfach durchtauchen,“ erklärte er im Ö1-„Mittagsjournal“ und betonte die Notwendigkeit, die Krise zu managen, die Produktionskapazitäten anzupassen und die Finanzen stabil zu halten.

Apfalter sieht Herausforderungen auch in Österreich. „Ich kann mich nicht noch mehr ins Abseits schieben, indem ich noch höhere Lohn- und Lohnnebenkosten dem Produkt aufbürde,“ so der ehemalige Manager. Er wies darauf hin, dass die österreichische Industrie im Wettbewerb mit chinesischen Anbietern, die von günstigeren Lohn- und Energiekosten profitieren, erhebliche Nachteile habe. Diese Missstände müssten dringend angegangen werden, und die kommende Regierung sei gefordert, schnell Maßnahmen zu setzen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dabei sei es wichtig, dass die Politik „unterstützt, was zu tun ist, und nicht bekämpft, was nicht vermeidbar ist.“

Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen die Herausforderung, in einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld weiterhin profitabel zu bleiben. Polytec betont jedoch Fortschritte in der finanziellen Konsolidierung und plant, die Margen durch weitere Optimierungen langfristig zu verbessern.