Ein Mitarbeiter des österreichischen Energiekonzerns OMV steht laut einem Bericht des Magazins Profil im Verdacht, für den russischen Geheimdienst spioniert zu haben. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) habe den Mann demnach über einen längeren Zeitraum überwacht. Die OMV habe sich nach eigenen Angaben umgehend von dem Verdächtigen getrennt. Das Außenministerium reagierte ebenfalls und zitierte den russischen Geschäftsträger ins Ministerium.

Nach Berichten von Profil pendelte der mutmaßliche Spion zwischen Abu Dhabi und Wien, wobei er bei Aufenthalten in Wien regelmäßig Treffen mit dem russischen Diplomaten hatte, um „ausführlich über den Stand der Dinge zu berichten“. Zudem war der Verdächtige demnach als leitender Mitarbeiter bei OMV tätig, was ihm Zugang sowohl zu vertraulichen Informationen bei OMV selbst als auch zu den Geschäftsfeldern von ADNOC verschaffte, besonders im Vorfeld der geplanten Fusion der Polyolefin-Sparten von Borealis und Borouge.

Laut Profil wurde der Mann von westlichen Nachrichtendiensten als möglicher Agent des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB eingestuft. Bei einer Hausdurchsuchung seien zahlreiche interne OMV-Unterlagen sichergestellt worden. Gegen den Verdächtigen läuft ein Strafverfahren, er befindet sich jedoch auf freiem Fuß.

