"Die 1,6 Mrd. Euro, die die OMV als Kapitalspritze einbringen wird, sind ein Eigenkapitalbeitrag", erklärt Stern. "Das stärkt die Bilanz des neuen Unternehmens und ermöglicht diese Wachstumsakquisition von Nova Chemicals und Borouge 4 in weiterer Folge. Das ist kein Kredit, das ist auch nicht irgendeine Zahlung an Adnoc, sondern das ist ein direkter Eigenkapital-Beitrag." Die Streubesitzaktionäre der Borouge sollen ein Angebot für Aktien an dem Joint Venture bekommen. Sollten alle Aktionäre das Angebot annehmen, würden sie gemeinsam 6,12 Prozent halten, je 46,94 Prozent würden in dem Fall von OMV und ADNOC gehalten werden.

Mit ihrer künftigen Beteiligung von gut 46,9 Prozent am viertgrößten Polyolefin-Unternehmen der Welt wird die OMV Anspruch auf eine Mindestdividende von rund einer Milliarde Dollar pro Jahr haben. Das sind auch gute Neuigkeiten für den Staatshaushalt, schließlich ist die Republik Österreich mit 31,5 Prozent der Anteile größter Eigentümer der OMV. Für die Chefin der Staatsholding ÖBAG, Edith Hlawati, ist die Einigung zwischen OMV und Adnoc "eine sehr gute Nachricht für den Standort Österreich. Die mit der gemeinsamen Übernahme von NOVA Chemicals beschlossene Expansion in den nordamerikanischen Markt unterstreicht die industriepolitische Bedeutung dieser Transaktion für die OMV und für Österreich", so Hlawati in einer Aussendung.