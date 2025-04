Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV, der zu 31,5 % im Besitz des österreichischen Staates ist, veröffentlichte für das vierte Quartal 2024 ein Trading Update, das eine leicht rückläufige Gesamtproduktion zeigt. Während die durchschnittliche Fördermenge an Öl und Gas mit rund 337.000 Barrel pro Tag stabil im Vergleich zu den beiden Vorquartalen blieb, stellt dies im Vergleich zum vierten Quartal 2023 einen Rückgang von 7,4 % dar. Im Vorjahresquartal lag die Fördermenge bei 364.000 Barrel pro Tag. Die endgültigen Quartalszahlen sowie die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 werden am 4. Februar 2025 bekannt gegeben.

