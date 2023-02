Der Ukraine-Krieg hat sich auf die Volkswirtschaften der 23 Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas (CESEE) bisher nicht so negativ ausgewirkt, wie zunächst angenommen. In den kommenden Monaten wird sich das aber ändern. Das zeigt die neue Herbstprognose des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). Ein über den Erwartungen liegendes Wachstum in vielen Ländern der Region in der ersten Jahreshälfte aufgrund der Erholung nach der Pandemie führt zu einer Aufwärtsrevision der Prognose für 2022.

>>> Wirken die Sanktionen gegen Russland überhaupt?

Für das Gesamtjahr prognostiziert das wiiw für die EU-Mitgliedsstaaten der Region ein Wachstum von 3,9%, für die Westbalkanstaaten von 3,1% und für die Türkei von 5,1%. In allen Fällen ist das deutlich weniger als 2021, zeugt aber dennoch von einem beeindruckenden Maß an Widerstandsfähigkeit gegenüber einem schweren externen Schock. Im Gegensatz dazu wird die Wirtschaft Russlands heuer um 3,5% schrumpfen. Diese Rezession wird jedoch wesentlich milder ausfallen als noch im Sommer prognostiziert (-7%). Das könnte sich aber in den kommenden Monaten ändern, sagen die Ökonomen des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche.