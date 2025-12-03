Die Post ist nun auch in Georgien und Usbekistan aktiv. Warum expandiert die Post in diese Märkte?

Peter Umundum Wir wollen im E-Commerce einen sehr breiten internationalen Footprint anbieten. Wir erreichen über 150 Millionen Empfänger in Österreich, Süd- und Osteuropa, der Türkei und darüber hinaus über unsere Beteiligungen durch Tochterunternehmungen. Die Türkei hat etwa großes Potenzial. Von der Türkei aus haben wir weitere Schritte entwickelt und sind vor zwei Jahren in Aserbaidschan, und zu Beginn des Jahres in Georgien gestartet. Jetzt sind wir dabei, Usbekistan hochzufahren. Die Logik dahinter ist, dass wir große, internationale Kunden dorthin begleiten. Wir machen die Konsolidierung und gegebenenfalls die Verzollung, falls notwendig, und haben für die Logistik auf der letzten Meile Zustellpartner. Diese 150 Millionen Empfänger, die wir erreichen, nutzen wir auch in Kundengesprächen aus Drittländern. Ich war vor kurzem in Südkorea und China, um Kunden, aber auch neue Anbieter zu besuchen und das gesamte Portfolio anzubieten.

Können Sie das Wissen und Know-how von Österreich in diese Länder tragen?

Ja, es geht aber in beide Richtungen. Man darf das Know-how nicht unterschätzen, das wir etwa von der Türkei oder Südosteuropa nach Österreich bringen. Beim Thema Nachhaltigkeit ist es sicher so, dass wir in Österreich einen Schritt vorne sind. Umgekehrt gibt es in der Türkei mit Aras Digital eine IT-Firma, die Software für ganz Südosteuropa entwickelt. Auch in Österreich prüfen wir gerade das Locker Operating-System der Aras Digital zu implementieren.

Wie kann sich die Post im internationalen Wettbewerb differenzieren?

Auch durch dieses Netzwerk. Wir sind in diese Länder gegangen, da es – historisch gesehen – von Österreich ausgehend eine Nähe in diese Region gibt, auch durch die EU-Erweiterung. Wir sind mit der Türkei einen Schritt weiter gegangen und jetzt gehen wir noch weiter östlich. Das ist auch eine Frage der Marktentwicklungen und der Durchdringung in dem jeweiligen Markt. Wenn wir nach Deutschland oder Frankreich schauen, haben wir ganz andere Wettbewerbssituationen. Wettbewerb gibt es überall genug, aber in diesen Ländern haben wir eine Basis, die wir weiterentwickeln können und es ist ein Mehrwert, den wir dort erbringen. Natürlich wird das Netzwerk auch zwischen den Ländern optimiert. Gerade bei den chinesischen Kunden werden immer wieder zentral über Ungarn, Belgien oder Amsterdam Mengen hereingeflogen und dort kommissioniert. Wir übernehmen die Lieferung dort, konsolidieren sie und verteilen sie in mehrere Länder. Ähnlich auch mit einem anderen großen internationalen Kunden – hier haben wir etwa ein Hochgeschwindigkeitsnetz aufgebaut, das nutzen wir so gut wie möglich auch international.

Wie können Sie heimische Händler in Sachen E-Commerce unterstützen?

Das ist ein wichtiger Punkt und hier gibt es immer den Push von unserer Seite, viel Spezielles anzubieten. Es beginnt damit, dass wir in Österreich nicht nur das beste Zustellnetz haben, sondern auch das beste Abholnetz. Der Händler muss gut serviciert werden, wenn er seine Versandmengen weitergeben möchte – und selbstverständlich eine sehr hohe Geschwindigkeit, kombiniert mit Werbeunterstützung und digitalen Angeboten. Da gibt es gute Möglichkeiten. Wir haben in Österreich auch große Händler unter Vertrag, für die wir auch das gesamte Fulfillment abwickeln. Dadurch gibt es aus Empfängerkundensicht einen noch

effizienteren Prozess bis hin zur Retoure, falls nötig. Unser Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette anzubieten – auch im Bereich Lager- oder IT-Lösungen. So haben wir mit der Firma ACL ein Tochterunternehmen, das IT-Lösungen zur Optimierung zwischen stationärem Handel und Versandhandel anbietet. Auch große Kunden nutzen diesen Wertschöpfungsschritt. Das ist also ein umfassendes Paket. Nicht zu vergessen ist shöpping.at, das auch gut wächst, und wo wir auch internationale Vertriebsleistungen anbieten. Wir entwickeln unsere Angebote also stetig weiter. Vor einigen Jahren haben wir etwa eine Autostore-Lösung entwickelt, die wir bereits bei ein paar großen österreichischen Kunden einsetzen – und aufgrund des großen Wachstums kommt nun die nächste Lösung von Hikrobot dazu, die gerade installiert und dieses Jahr noch in Betrieb gehen wird. Das bringt entscheidende Produktivitätsvorteile, durch die man den Kunden attraktive Preise bieten kann.

Wie ist das Wachstum in diesem Bereich?

Wir haben viele große Kunden unter Vertrag, aber es gibt auch viele mittlere und kleinere mit großem Interesse. Wir wollen das Thema auch internationalisieren: Wir sind mit einigen Kunden im Gespräch, ob wir zusammen ein Zentrallager machen – eventuell in Südosteuropa. Grundsätzlich sind wir in unserem Kerngeschäft permanent dabei, zu automatisieren. Unseren Logistikstandort in Inzersdorf haben wir vor etwa einem Jahr eröffnet – seither betreiben wir dort Europas modernstes Paket-Logistikzentrum mit umfassenden Automatisierungslösungen. Wir haben dort etwa ein hybrides Drei-Sorter-Konzept. Das bedeutet: Unabhängig von der Paketgröße – ob Sperrgut, Standardpakete oder Kleinpakete – werden Pakete dort ausgeschleust und durch die Sorter kombiniert und so schon für die Zustellung vorbereitet. Durch die Kombination mit unserem AutoUnloader und Vereinzelungsanlagen können die Pakete gut vereinzelt werden, sodass es zu keinem Engpass kommt. Als nächsten Schritt arbeiten wir dort mit Kippsystemen, die ganze Paletten oder Rollbehälter kippen und auch die Pakete vereinzeln. Die Pakete laufen dann weiter aufs Band, wo sie etwa unser Sortierroboter Robin aufnimmt und aufs Förderband legt. Demnächst entsteht in Salzburg ein neues Logistikzentrum – nach dem Ausbau aller bestehenden Standorte ist das auf absehbare Zeit der letzte große Schritt.