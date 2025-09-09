Laut aktuellen Zahlen stieg der Containerumschlag im Hamburger Hafen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,3 Prozent auf 4,2 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – Standardcontainer). Zum Vergleich: Rotterdam, Europas größter Hafen, verzeichnete ein moderateres Wachstum von 2,7 Prozent auf 7 Millionen TEU, während der Hafen Antwerpen-Brügge einen Zuwachs von 3,7 Prozent auf 6,9 Millionen TEU meldete.

Diese positive Entwicklung in Hamburg ist vor allem auf den wieder anziehenden Warentransport mit Asien zurückzuführen. Besonders Länder wie Malaysia, Indien und allen voran China zeigten sich als wichtige Wachstumstreiber. Das teilte die Nachrichtenagentur dpa-AFX unter Berufung auf offizielle Angaben der Hafenbetreiber mit.

Auch beim gesamten Seegüterumschlag konnte Hamburg zulegen: Mit einem Plus von 3,6 Prozent stieg die Menge auf 57,8 Millionen Tonnen. Allerdings gab es hier auch Rückgänge: Der Umschlag von Massengut – etwa Rohstoffe wie Getreide, Erze oder Kohle – sowie von Stückgut wie Maschinen, Möbeln oder Fahrzeugteilen, ging entgegen dem allgemeinen Wachstum leicht zurück. Gründe dafür könnten schwankende Rohstoffpreise sowie Engpässe in der internationalen Lieferkette sein.