Ein weiterer zentraler Punkt im Gespräch ist vorausschauende Wartung (“Predictive Maintenance”). Statt starrer Wartungsintervalle werden Fahrzeug‑ und Betriebsdaten genutzt, um den optimalen Wartungszeitpunkt zu bestimmen. Unnötige Werkstattaufenthalte werden verhindert, ungeplante Ausfälle reduziert – was Verfügbarkeit und Lebensdauer der Fahrzeuge erhöht.

In vielen Flotten bleiben Fahrzeuge derzeit auch länger im Einsatz. Das reduziert kurzfristige Investitionskosten, bringt aber höhere Ausfall‑ und Wartungskosten mit sich, wenn der Zustand der Fahrzeuge nicht transparent überwacht wird. Digitale Daten helfen auch hier, Risiken frühzeitig zu erkennen und Entscheidungen über Austausch oder weiteren Betrieb datenbasiert zu treffen.