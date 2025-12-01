Über 70 Staaten werden künftig im Rahmen des Crypto Asset Reporting Frameworks (CARF) der OECD automatisch Daten über Krypto-Vermögenswerte austauschen. Krypto-Dienstleister wie Börsen, Wallet-Anbieter, und sonstige Plattformen werden dann verpflichtet sein, Informationen zu Kryptowährungen, Stablecoins, NFTs, etc mit den Finanzverwaltungen zu teilen. Meldepflichtig sind ua Käufe, Verkäufe, Umwandlung in Fiat-Geld usw. Im Jahr 2027 werden erstmals Daten für das Kalenderjahr 2026 ausgetauscht. In Österreich erfolgt die Umsetzung auf Basis der Ausweitung der EU-Amtshilferichtlinie (DAC8) und ist bis Ende 2025 umzusetzen. Dies wird voraussichtlich im Rahmen des Betrugsbekämpfungsgesetzes erfolgen.

Ähnlich, wie dies bereits auf Basis der Meldungen zu ausländischen Kapitaleinkünften erfolgt, werden die Finanzämter die erhaltenen Daten prüfen. Ist aus der Einkommensteuererklärung dazu nichts ersichtlich, wird der Steuerpflichtige kontaktiert. Steuerpflichtige, die Ihre diesbezüglichen Einkünfte noch nicht versteuert haben, ist daher zu raten, die Notwendigkeit einer Selbstanzeige bereits jetzt zu prüfen. Bei Abgabe einer formal korrekten Selbstanzeige sowie Nachzahlung der Steuer kann auf diesem Weg Straffreiheit erlangt werden. Anderenfalls drohen hohe Geldstrafen. Je nach vollendeter Tat und Höhe der hinterzogenen Steuer allenfalls auch Gefängnisstrafen. Ist die Tat bereits entdeckt, oder wurden bereits Verfolgungshandlungen seitens der Finanzbehörden gesetzt, ist eine strafbefreiende Selbstanzeige nicht mehr möglich!