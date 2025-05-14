Österreichs Industrie hat ein Problem: Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind die Energiepreise nach oben geschossen. Auch wenn sich die Märkte inzwischen beruhigt haben, von Preisen auf Vorkrisenniveau können heimische Unternehmen nur träumen. Der Wettbewerbsnachteil zeigt sich vor allem im internationalen Vergleich: Österreichs Unternehmen zahlen noch immer deutlich mehr für Energie als ihre Konkurrenz in Asien und den USA. Während in Deutschland bereits über eine Senkung des Industriestrompreises um mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde diskutiert wird, will die österreichische Regierung aus budgetären Gründen dafür kein Geld in die Hand nehmen.

Doch die Kritik an der politischen Tatenlosigkeit wächst: Kaum hatte Voest-Chef Herbert Eibensteiner die Wiedereinführung der ausgelaufenen Strompreiskompensation bis 2030 gefordert, schlossen sich ihm weitere prominente Branchenvertreter an. Auch Markus Ritter, Chef des Grazer Stahl- und Walzwerks Marienhütte, Sappi-Österreich-Chef Peter Putz und Kurt Maier, Präsident der steirischen Industriellenvereinigung, warnen vor den Folgen für ihre Standorte und drängen auf staatliche Entlastungen.

