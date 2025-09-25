INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Winter, Sie sind einer der Organisatoren des jährlich stattfindenden Bin Picking Forums. Was ist das Besondere an dieser Veranstaltung – und wie unterscheidet sie sich von klassischen Messen?

Manfred Winter: Uns war es besonders wichtig, ein Event mit echtem Nutzen zu schaffen. Die zentrale Frage lautet: Welche Komponenten brauche ich, und wie funktioniert die Anlage für meine individuelle Anwendung? Deshalb haben wir Experten aus allen relevanten Disziplinen eingeladen – Roboterhersteller, Greif- und Saugsystem-Spezialisten, Experten für funktionale Sicherheit und natürlich auch uns als Kameralösungspartner. Alles an einem Ort. So können Besucherinnen und Besucher mit nur einem Besuch viele Fragen beantworten. Wir laden sogar dazu ein, eigene Teile mitzubringen. Diese können wir dann live auf dem Forum testen und gemeinsam prüfen, welche Komponenten und Einstellungen für ihre Anwendung die besten sind.

INDUSTRIEMAGAZIN: Sie haben es gerade schon angesprochen – was versteht man eigentlich unter Bin Picking, also der automatisierten Teile-Entnahme?

Manfred Winter: Unsere Aufgabe ist es, mit 3D-Kameras die Teile zuverlässig zu erkennen – robust gegenüber Umwelteinflüssen – und mit unserer Software den Roboter so zu steuern, dass er den richtigen Griffpunkt findet. Damit stellen wir die sichere Entnahme des Teils sicher, inklusive integrierter Bahnplanung. Das ist unser Beitrag: Bildverarbeitung und Software.

INDUSTRIEMAGAZIN: Warum entwickeln Sie Ihre Kameralösungen nicht gemeinsam mit einem Roboter- oder Greiferhersteller als Komplettsystem?

Manfred Winter: Tatsächlich sind die Anforderungen extrem vielfältig. Jede Produktionsumgebung ist anders. Manche Kunden geben vor, welche Roboterhersteller sie einsetzen dürfen. Andere haben klare Vorgaben bei Greifern – ob Sauger, Magnetgreifer oder mechanische Greifer. Hinzu kommen Aspekte wie Taktzeit, Genauigkeit oder die Art, wie Teile angeliefert werden. Deshalb setzen wir auf einen modularen Baukasten. Wir bringen unsere Stärken im Bereich Kamera und Software ein und kombinieren diese mit den Kompetenzen der jeweiligen Hersteller. So entsteht eine individuelle Lösung, die wirklich in die Produktionsumgebung des Kunden passt.

INDUSTRIEMAGAZIN: Welche Kernanwendungen sind beim Bin Picking besonders häufig?

Manfred Winter: Sehr oft geht es um schwerere Teile – ab etwa fünf oder sechs Kilogramm. Wenn ein Werkstück dieser Größe einmal pro Minute manuell eingelegt werden muss, summiert sich das über einen Arbeitstag auf mehrere Tonnen. Das ist nicht nur körperlich belastend, sondern auch ineffizient. Genau solche Aufgaben lassen sich hervorragend automatisieren: Die Teile können zuverlässig erkannt, sicher gegriffen und korrekt in den Prozess eingeführt werden.

INDUSTRIEMAGAZIN: Ein großes Thema in der Industrie ist die Digitalisierung. Welche Rolle spielt sie beim Bin Picking?

Manfred Winter: Das wird tatsächlich immer wichtiger. Viele Kunden wünschen sich Nachverfolgbarkeit. Das heißt: Teile, die gegriffen werden, sollen nicht nur entnommen, sondern gleichzeitig auch dokumentiert werden – zum Beispiel mit Seriennummer, Zeitpunkt oder sogar Qualitätsdaten. Da wir das Teil ohnehin automatisiert in der Hand haben, können wir mit Zusatzsensoren Informationen wie Seriennummern auslesen und direkt in ein IT-System hochladen. Dort können diese Daten gespeichert und auch Jahre später noch für Qualitätssicherung oder Rückverfolgbarkeit genutzt werden.

INDUSTRIEMAGAZIN: Gibt es noch einen Punkt, der Ihnen am Bin Picking Forum besonders wichtig ist?

Manfred Winter: Ja, mir ist es wichtig, dass bei aller Professionalität der Genuss nicht zu kurz kommt. Wir haben uns für das Forum auch kulinarische Highlights überlegt. Ich lade alle ein, das selbst zu entdecken – ich freue mich schon sehr darauf.