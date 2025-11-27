Während die Investorenszene über mögliche Bieter spekuliert, kämpft Puma intern mit einer grundlegenden Neuausrichtung. CEO Arthur Hoeld, der erst vor wenigen Monaten das Ruder übernommen hat, versucht das ramponierte Billig-Image der Marke abzuschütteln und Puma wieder im Premium-Segment zu verankern. Die neue Strategie soll ab 2027 ihre volle Wirkung entfalten und den Konzern zurück in die Gewinnzone führen. Doch der Weg dorthin ist steinig: In den vergangenen Jahren ist Puma im Ranking der Sportartikelhersteller deutlich zurückgefallen – hinter Unternehmen wie New Balance, Skechers oder Lululemon, die früher als Außenseiter galten.

Ob es tatsächlich zu einem Übernahmeangebot kommt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Puma befindet sich in einer Phase, in der sowohl die finanzielle Lage als auch der Marktwert die Tür für internationale Interessenten weit aufstoßen. Für mögliche Käufer ist der Zeitpunkt günstig. Für Puma und seinen größten Anteilseigner Artémis könnte die Zeit jedoch knapper werden, als es ihnen lieb ist.

