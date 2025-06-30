Das Vorarlberger Textilunternehmen Wolford AG hat wie angekündigt eine Kapitalerhöhung durchgeführt und sein Grundkapital auf rund 71,4 Millionen Euro angehoben. Die Maßnahme ist Teil eines umfassenden Restrukturierungsplans, mit dem das seit Jahren defizitäre Unternehmen frisches Kapital zur Stabilisierung seiner Finanzlage gewinnen will.

>>> Die größten Industrieunternehmen in Vorarlberg

99,9 Prozent der mehr als 5,2 Millionen neuen Aktien wurden der Fosun Fashion Group Wisdom SARL (FFG Wisdom) zugeteilt – einer Tochtergesellschaft des chinesischen Mehrheitsaktionärs Fosun Group, der somit seinen Einfluss weiter ausbaut. Ursprünglich war eine Anhebung des Grundkapitals von 46,3 Millionen auf bis zu 87,3 Millionen Euro geplant. Offenbar wurde der vollständige Rahmen nicht ausgeschöpft – nicht alle Bezugsrechte im Umfang von 8,5 Millionen Euro wurden eingelöst.

Die Kapitalmaßnahme bringt der Wolford AG rund 25,1 Millionen Euro an neuem Eigenkapital. Laut Pflichtmitteilung vom 12. Juni besteht das Grundkapital nun aus 14.868.447 Stammaktien mit einem Nennwert von je 4,80 Euro. Der Bezugspreis sowie das Bezugsverhältnis von 9:8 waren bereits auf der Hauptversammlung vom 17. Dezember 2024 beschlossen worden.

Bleiben Sie informiert über die neuesten Entwicklungen in Österreichs Industrie: Abonnieren Sie unser Daily Briefing – mit den wichtigsten Nachrichten und Analysen, die den Industriestandort Österreich bewegen. Täglich um 7 Uhr direkt in Ihre Inbox.