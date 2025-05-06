Der oberösterreichische Aluminiumkonzern AMAG ist mit kräftigem Rückenwind ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal 2025 legte das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich zu. Die Erlöse stiegen um 20 Prozent auf 401,4 Mio. Euro, das EBITDA kletterte um 9 Prozent auf 46,1 Mio. Euro. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 16,2 Mio. Euro – ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.

Wesentlicher Treiber des positiven Ergebnisses war ein höherer Absatz im Segment Walzen sowie gestiegene Aluminiumpreise und -prämien im Metallgeschäft. Die ausgelieferte Menge stieg um 6,3 Prozent auf 110.800 Tonnen. Gleichzeitig verbesserte sich der operative Cashflow um 44 Prozent auf 51,1 Mio. Euro, der Free Cashflow lag bei 34,4 Mio. Euro – mehr als das Dreifache des Vorjahreswerts.

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