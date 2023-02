Als der Prototyp mit Hilfe des Company Builders V_labs fertiggestellt war, warf der Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine gerade seine Schatten voraus. "Während die Bahn Domänenwissen einbrachte, näherten wir uns der Aufgabe bewusst naiv von außen", erzählt V_labs Managing Partner Lukas Meusburger. Man sprach mit Landwirten und Betreibern von Mühlen. Ergründete die Interaktionsmuster aller Beteiligten, ging "empirisch" vor, ehe Beziehungen "in Code gegossen wurden", sagt Meusburger. Der Kriegsausbruch im Februar lieferte schließlich den Anlassfall für einen vorgezognenen Go-live.



Mit wenigen Klicks sind für Partner heute detaillierte Getreideangebote und -gesuche erstellbar. Ende Juli wurden über 400.000 Tonnen Agrar-Produkte aus der Ukraine angeboten, 1000 User waren auf der Plattform für Getreide und Ölsaaten wie Weizen, Soja oder Mais, die in wenigen Wochen in Startup-Atmosphäre entstand. Und die trotz partieller Aufhebung der Schwarzmeersperre weiterhin stärker skalieren soll als andere Angebote", ist Först überzeugt.



Digitale Assets. Sprudelnde Erlösquellen?



Freilich, es erfordert gar nicht die großen Drohkulissen wie Krieg oder Pandemie. Probleme in Branchen können auch langsamer einsickern. So ist der Maschinenbau für seine Ingenieurtugenden vielgerühmt, was brandgefährlich ist: Dieser Mythos, der durch inkrementelle Innovation befördert werde, wiege "in falscher Sicherheit", sagt Andreas Pfleger, Head of Market Unit Industry & Consumer Products des Innovationsdienstleisters Zühlke Österreich.

