Kostenmanagement hat in vielen Unternehmen lange nach einem bekannten Muster funktioniert: Prozesse verschlanken, Budgets kürzen, Effizienzprogramme starten. In der aktuellen wirtschaftlichen Lage reicht dieser Ansatz aus Sicht von Patrick Lichtblau, Partner beim Unternehmensberater ERA Group, jedoch nicht mehr aus. Zwar seien Effizienz und Sparen „sehr wichtig“, sagt Lichtblau. „Aber manchmal greift es wirklich zu kurz.“

Er verweist auf eigene Erfahrungen aus der Industrie. Lichtblau war 15 Jahre lang Vorstand eines Industriekonzerns mit 14 Fabriken. In dieser Zeit seien zahlreiche Spar- und Effizienzprojekte aufgesetzt worden. „Die haben am Papier oder auf Powerpoint-Präsentationen großartig ausgesehen“, sagt er. Entscheidend sei aber etwas anderes gewesen: „Das, was dann im Ergebnis in der Gewinn- und Verlustrechnung angekommen ist, war eher überschaubar.“

Genau hier setzt laut Lichtblau die ERA Group an. Nicht die Präsentation theoretischer Potenziale stehe im Mittelpunkt, sondern die tatsächliche Realisierung. „Wir fokussieren uns auf realisierende, nachweisbare Einsparungen“, sagt er. Für Unternehmen wird damit eine Frage zentral: Wo entstehen Margenverluste tatsächlich – und warum werden vorhandene Einsparpotenziale oft nicht gehoben?

Margenverluste entstehen oft intern



Nach Einschätzung Lichtblaus liegen die Ursachen nicht immer im Markt. „Die Margenverluste entstehen oft intern“, sagt er. Als Gründe nennt er fehlende Transparenz bei den Ausgaben, historisch gewachsene Prozesse sowie über Jahre entstandene Lieferantenstrukturen. In manchen Fällen fehle schlicht „eine saubere Datenbasis“, um relevante Sachkostenbereiche und Potenziale erkennen zu können.

Der Beratungsansatz beginnt deshalb mit einer detaillierten Analyse der Ist-Situation. Diese erfolge datenbasiert und granular. Zusätzlich greife ERA auf Benchmarks aus mehr als 10.000 abgeschlossenen Projekten zurück. Dadurch könnten Experten bereits vor Projektstart einschätzen, in welchen Bereichen Potenziale bestehen und wo ein Projekt wirtschaftlich sinnvoll sei.