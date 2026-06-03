Die ERA Group zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut zu den erfolgreichsten Beratungsunternehmen in Österreich. In der Kategorie „Produktionsmanagement“ sicherte sich das Unternehmen den 1. Platz, in der Branche „Familienunternehmen und Mittelstand“ erreichte ERA den 3. Platz.

Diese Auszeichnungen bestätigen die hohe Umsetzungsstärke und den konkreten Mehrwert, den die ERA Group mit ihrem praxisorientierten Beratungsansatz für Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung schafft. Besonders in wirtschaftlich volatilen Zeiten gewinnen messbare Ergebnisse, operative Effizienz und nachhaltige Kosten- und Prozessoptimierung weiter an Bedeutung.