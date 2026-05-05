Während das europäische Geschäft die Basis liefern soll, blickt Christof im Nahen Osten auf Projekte, die visionärer angelegt sind. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und gemeinsam mit einem omanischen Partner aktiv. Trotz der geopolitischen Spannungen in der Region schildert Christof die operative Lage als stabil. Die Industrie habe sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, die eigenen Investments lägen im Zeitplan, größere Einschränkungen gebe es kaum. Er spricht sogar davon, dass die erste Ausbaustufe eines Food-Security-Investments in der Wüste mit staatlicher Unterstützung im September planmäßig hochfahren solle, während die nächste Ausbaustufe bereits begonnen habe.

Der Inhalt dieses Projekts zeigt, worauf Christof im Nahen Osten setzt: technologische Lösungen für Versorgungssicherheit, Wasserknappheit und Dekarbonisierung.

In einem Teilprojekt wird aus organischem Abfall über Fliegenlarvenzucht ein hochwertiges Protein erzeugt, das etwa für Fisch- oder Hühnerzucht verwendet werden kann. Zusätzlich hat das Unternehmen einen organischen Dünger sowie ein Zellulose-Granulat entwickelt, das nach Christofs Darstellung bis zu 80 Prozent Wasser einsparen kann.

Kleine Zellulosekügelchen speichern Wasser, quellen auf und geben die Feuchtigkeit nur dann ab, wenn Pflanzen sie benötigen. Die Pflanzen sollen zunächst in vertikalen Türmen gezogen und anschließend in der Wüste ausgebracht werden. Mit dem Gesamtinvestment, das Christof mit mehr als 300 Millionen beziffert, ließe sich nach seiner Darstellung erst rund ein Prozent des Lebensmittelbedarfs der Vereinigten Arabischen Emirate decken – bei Produkten wie Tomaten, Paprika, Getreide oder Baumwolle.



Hinzu kommt ein weiteres Zukunftsprojekt: In der Wüste entwickelt Christof Industries ein Algenzuchtprogramm. Ziel ist es, Algenöl als Rohstoff für HVO und Sustainable Aviation Fuel zu erzeugen. Verschiedene Stämme würden bereits in Großbecken gezüchtet, bis Jahresende solle die Entscheidung fallen, mit welchen Stämmen man in die finale Phase gehe.

Das klassische Industriegeschäft in Europa soll also die Grundlage schaffen, um in Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungslösungen investieren zu können. Kurzfristig Geld einspielende Projekte und visionäre Entwicklungen seien kein Widerspruch, sondern müssten miteinander kombiniert werden. Im Nahen Osten werde ein Teil dieser Investitionen zudem von staatlichen Stellen, Family Offices und privaten Partnern mitgetragen. Das reduziere "den Eigenmittelbedarf", sagt Christof.

Aus der Sicht von Christof hat die EU zentrale industriepolitische Versäumnisse zu verantworten. Europa habe über Jahrzehnte versucht, Erträge zu optimieren, Kapazitäten auszulagern und Abhängigkeiten in Kauf zu nehmen. "Heute wundert man sich darüber, wie stark man bei Energie, Rohstoffen und industriellen Vorprodukten von anderen Regionen abhängig ist", sagt Christof. Europa müsse wieder stärker „back to the roots“, also Ressourcen, industrielle Kapazitäten und ein Stück Unabhängigkeit zurückholen. Europa könne noch auf Jahrzehnte nicht auf Oil and Gas verzichten.