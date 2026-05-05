Anlagenbau : Anlagenbauer Christof: "Eine positive Bilanz ist der Schlüssel zu Finanzierungsspielräumen"

05.05.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der Anlagenbauer Johann Christof sieht sein Unternehmen nach der Insolvenz auf dem Weg zurück. Der Geschäftsführer und Eigentümer von Christof Industries über Projekte in Großbritannien und Rumänien, von Zukunftsinvestments in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman - und von einer EU, die zu lange auf Abhängigkeiten gesetzt hat.
Johann Christof Christof Industries Austria

Anlagenbauer Johann Christof: Allein mit dem einen deutschen Player aus der Elektronikindustrie verhandle Christof Industries derzeit über Rahmenverträge in einer Größenordnung von bis zu 140 Millionen Euro, verteilt über fünf Jahre 

- © Christof Industries Austria

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Erstveröffentlichung
05.05.2026
Letzte Aktualisierung
05.05.2026
Daniel Pohselt