Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung verfolgen die Eigentümerfamilie und das bestehende Management klare strategische Ziele: die Fortsetzung der Unternehmensentwicklung in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld, die weitere Digitalisierung interner Prozesse und eine Stärkung der Marktposition im nationalen wie im internationalen Wettbewerb. Die bisherigen Geschäftsführer Sonja Schneckenreither und Hermann Hofstätter betonen in diesem Zusammenhang den hohen Stellenwert eines „geordneten Übergangs“ und die Belange aller Stakeholder – von Mitarbeitenden über Kunden bis hin zu Partnern in der Lieferkette. Hermann Hofstätter werde künftig innerhalb der Firmengruppe weiterhin präsent sein und seine langjährige Erfahrung in verschiedenen Holding-Gesellschaften einbringen, heißt es aus dem Unternehmen.

Der neu bestellte Geschäftsführer Thomas Dobusch verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Logistik- und Speditionsbranche, in denen er verschiedene Führungsaufgaben inne hatte. Sein Eintritt in die Geschäftsführung markiert einen konsequenten Schritt zur Sicherung operativer Exzellenz und nachhaltiger Entwicklung. Dobusch selbst äußerte sein Dank für das Vertrauen der Familie Schneckenreither und betonte seine Motivation, das traditionsreiche Unternehmen in eine neue Wachstumsphase zu führen.