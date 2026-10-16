Wenn eine Molkerei kein Erdgas mehr bekommt, kann sie ihre Milch nicht mehr pasteurisieren. Fehlt der Strom, stehen Kühlung und Melkmaschinen still. Und weil Frischmilch nur begrenzt haltbar ist, lässt sich ein längerer Ausfall nicht einfach mit großen Lagerbeständen überbrücken.

Wie schnell das für die Versorgung zum Problem werden könnte, hat Fraunhofer Austria im Forschungsprojekt MERCURIUS untersucht. „Weil kaum Puffer vorhanden ist, würde man einen längeren Ausfall im Handel innerhalb weniger Tage merken“, sagt Sebastian Uhl, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Logistikzentren und Netzwerkplanung bei Fraunhofer Austria. Einen Gasausfall hat das Forschungsteam allerdings nicht eigens simuliert. Die Einschätzung beruht auf den untersuchten Abhängigkeiten in der Lieferkette.

In einem anderen Szenario, einem großflächigen Stromausfall, zeigten sich die Folgen noch schneller. Bereits nach weniger als 24 Stunden entstehen laut Uhl erhebliche Verluste bei landwirtschaftlichen Betrieben und Molkereien.