Die europäische Industrie steht vor einem grundlegenden Strukturwandel. Technologische Disruptionen, globale Lieferkettenprobleme, geopolitische Unsicherheiten, Ressourcenknappheit und wachsender regulatorischer Druck erfordern ein radikales Umdenken in unternehmerischen Strategien. Gleichzeitig stellen Nachhaltigkeitsziele und Digitalisierung neue Anforderungen an Produktionssysteme, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen. In diesem Spannungsfeld gewinnt ein strategisches Prinzip zunehmend an Bedeutung: Zusammenarbeit.

Beim Manufacturing Day 2025 in Wien wurde unter dem Leitthema „Collaborate to Innovate“ deutlich, dass die Fähigkeit zur Kooperation heute mehr ist als ein betriebswirtschaftlicher Vorteil – sie ist eine Grundvoraussetzung für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit europäischer Industrieunternehmen. Die Konferenz verdeutlichte, wie systemische Zusammenarbeit über Unternehmens-, Sektor- und Landesgrenzen hinweg neue Potenziale erschließt, die sonst ungenutzt blieben.