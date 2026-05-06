Aus- und Weiterbildungen 2026 : MBA-Ranking 2026: TU Wien Academy for Continuing Education sichert sich zwei Spitzenplätze
Die TU Wien Academy for Continuing Education zählt erneut zu den führenden MBA-Anbietern Österreichs. Im aktuellen MBA-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erreicht sie gleich zwei Spitzenplatzierungen: In der Kategorie Professional MBA-Anbieter belegt die TU Wien Academy for Continuing Education den 1. Platz, in der Kategorie Executive MBA-Anbieter den 2. Platz.
Bei den Professional MBA-Anbietern liegt die TU Wien Academy for Continuing Education mit 67 Prozent Bekanntheit und 46 Prozent Empfehlung an der Spitze des Rankings. Auch im Bereich Executive MBA zählt sie zur Spitzengruppe: Mit 56 Prozent Bekanntheit und 42 Prozent Empfehlung erreicht die TU Wien Academy for Continuing Education den zweiten Rang.
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MBA-Ranking bestätigt starke Position der TU Wien Academy
Die Ergebnisse unterstreichen die starke Position der TU Wien Academy for Continuing Education im Bereich postgradualer Management- und Führungskräfteentwicklung. Ihre MBA-Programme verbinden technologische Expertise mit wirtschaftlicher Kompetenz und Leadership-Entwicklung – ein Ansatz, der gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen an Bedeutung gewinnt.
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Wolfgang H. Güttel, Dekan der TU Wien Academy for Continuing Education
„Geopolitische Verwerfungen, technologische Umbrüche, volatile Märkte. Die Herausforderungen für Führungskräfte sind so komplex wie selten zuvor. Wer in diesem Umfeld bestehen will, braucht mehr als Erfahrung. Es braucht die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Führungsexpertise. Die erneute Spitzenplatzierung im MBA-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN bestätigt unseren Ansatz: Technologische Kompetenz, strategisches Denken und Leadership-Qualitäten gehören zusammen. Wenn Stürme über Unternehmen hinwegfegen, braucht es Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und die Richtung vorgeben. Führung ist Handwerk und Kunst gleichermaßen. Um hart am Wind zu segeln, reicht technisches Wissen allein nicht aus. Entscheidend ist die Fähigkeit, beidhändig zu agieren – bestehende Stärken zu nutzen und gleichzeitig neue Kompetenzen aufzubauen. Genau hier setzen unsere Programme an: an der Schnittstelle von Technology, Business und People. Unser Dank gilt unserer Alumni-Community. Ihre Erfolge in der Praxis sind der beste Beweis, dass diese Verbindung den Unterschied macht. Denn eines bleibt: Für viele Aktivitäten gibt es verpflichtende Berufsqualifizierungen – die Entwicklung als Führungskraft hingegen hängt vom eigenen Engagement ab.“
Mit den beiden Top-Platzierungen bestätigt die TU Wien Academy for Continuing Education ihre Rolle als einer der sichtbarsten und am häufigsten empfohlenen Anbieter berufsbegleitender MBA-Programme in Österreich. Die Rankings zeigen zugleich, dass praxisnahe Weiterbildung an der Schnittstelle von Technologie, Management und Führung für Unternehmen und Führungskräfte einen hohen Stellenwert besitzt.