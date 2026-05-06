Die TU Wien Academy for Continuing Education zählt erneut zu den führenden MBA-Anbietern Österreichs. Im aktuellen MBA-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erreicht sie gleich zwei Spitzenplatzierungen: In der Kategorie Professional MBA-Anbieter belegt die TU Wien Academy for Continuing Education den 1. Platz, in der Kategorie Executive MBA-Anbieter den 2. Platz.

Bei den Professional MBA-Anbietern liegt die TU Wien Academy for Continuing Education mit 67 Prozent Bekanntheit und 46 Prozent Empfehlung an der Spitze des Rankings. Auch im Bereich Executive MBA zählt sie zur Spitzengruppe: Mit 56 Prozent Bekanntheit und 42 Prozent Empfehlung erreicht die TU Wien Academy for Continuing Education den zweiten Rang.