Organisator der Reise ist das ICS mit Geschäftsführer Karl Hartleb, der im Vorfeld die Bedeutung Indiens für österreichische Wirtschaftstreibende erläutert: "Die aufgrund der geopolitischen Verwerfungen notwendige Diversifizierung der Exportmärkte treiben wir insbesondere mit unserem Schwerpunktprogramm Indien voran. Neben dem Schwerpunkt Automotive werden ab der zweiten Jahreshälfte 2025 auch die Bereiche Umwelttechnologie und Fachkräfte in den Fokus rücken." Indien ist mittlerweile nach China und den USA der drittgrößte Automobilproduzent der Welt. Das Land exportiert viele Fahrzeuge, insbesondere Kleinwagen, nach Afrika, in den Nahen Osten und nach Südostasien. Umgekehrt ist Indien heute der fünftgrößte Automarkt der Welt.

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"Indien ist einer der dynamischsten Automobilmärkte weltweit und bietet große Potenziale für steirische Unternehmen - sowohl in der Automobilproduktion als auch in den definierten Zukunftsfeldern der steirischen Mobilitätsindustrie wie nachhaltige Antriebs- und Fahrzeugkonzepte, automatisierte Systeme, Elektronik und Softwareentwicklung, Materialien und Werkstofftechnologien sowie Kreislaufwirtschaft", so ACstyria-Geschäftsführerin Christa Zengerer. "Wir sehen spannende Parallelen zwischen der Steiermark und Indien: Beide Regionen haben sich als bedeutende Innovationsstandorte etabliert, setzen stark auf Forschung und Entwicklung und treiben die Transformation hin zu nachhaltiger Mobilität aktiv voran."