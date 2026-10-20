Quantencomputer Europa und Österreich : Europas Quanten-Paradox: Die Technologie entsteht hier, das große Geld kommt aus den USA
Die Vorlesefunktion für diesen Artikel steht nur PRIME-Abonnenten zur Verfügung. Zu den PRIME-Angeboten
Aktive Mitgliedschaft erforderlich
Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!
Sie haben bereits eine PRIME Mitgliedschaft?
Bitte melden Sie sich hier an.
Innsbruck, 1997. Auf einem optischen Tisch stehen Laser, Kristalle und Strahlteiler. Dem Team um den späteren Nobelpreisträger Anton Zeilinger gelingt eine der ersten experimentellen Quantenteleportationen von Lichtteilchen. Kein Beamen wie bei Star Trek, sondern die Übertragung eines Quantenzustands auf ein anderes Teilchen. Fast drei Jahrzehnte später fliegt diese Pioniertechnologie im All: 2025 bringt ein Wiener Team einen photonischen Quantenprozessor an Bord eines Satelliten in den Erdorbit.
Wissenschaftlich ist Europa längst eine feste Größe in der Quantenwelt. Doch inzwischen entscheidet sich, ob aus Forschung und ersten Maschinen auch eine globale Industrie entsteht. Der Schritt vom Labor in die Fabrik ist industriell und finanziell: Es geht um Serienfertigung, Zulieferer, Kunden und die Fähigkeit, jahrelange Verluste zu tragen.
Ausgerechnet für diese Skalierung ziehen Europas Hoffnungsträger an die US-Börse. Ende August 2026 geht Pasqal an die Nasdaq – mit rund zwei Milliarden Dollar Börsenwert und 360 Millionen Dollar frischem Cash. Wenige Wochen zuvor notiert IQM Quantum Computers in New York und Helsinki, bewertet mit 1,9 Milliarden Dollar. Das Rennen ist völlig offen.
Europa kennt die Sorge vor abwandernder Wertschöpfung aus der KI-Industrie: Das britische Aushängeschild DeepMind wurde früh von Google übernommen. IQM und Pasqal sind jedoch nicht DeepMind. Ein US-Börsengang ist kein Ausverkauf; Forschung und Fertigung bleiben zunächst in Europa. Trotzdem wird die Governance internationaler. Mit jeder Kapitalrunde stellt sich neu die Frage, wer über Strategie und Fabriken entscheidet.
IQM gegen Pasqal: Welche Quantencomputer-Technologie setzt sich durch?
Der Zugang zum US-Kapitalmarkt erweitert zugleich den Investorenkreis, schafft liquide Aktien als Übernahmewährung und erleichtert weitere Finanzierungsrunden. Das Geld wird dringend gebraucht. IQM verzeichnete allein im ersten Halbjahr 2026 einen operativen Verlust von 60,5 Millionen Euro bei 8,9 Millionen Euro Umsatz. Gleichzeitig ist noch nicht bewiesen, welcher Quantencomputer unter industriellen Bedingungen dauerhaft wirtschaftlich funktioniert.
Den einen Quantencomputer gibt es bis heute nicht. Seit den 1990er-Jahren verfolgt die Forschung mehrere Hardwarepfade. Sie nutzen dieselben physikalischen Phänomene: Quantensuperposition und Verschränkung. Ein klassisches Bit ähnelt einer Münze, die Kopf oder Zahl zeigt. Ein Qubit ist eher eine Münze im Kreisel: Solange sie sich dreht, überlagern sich mehrere Zustände.
Diese Überlagerung eröffnet theoretisch Rechenwege, die klassischen Computern verschlossen bleiben. Ein Durchbruch wäre jedoch nicht der nächste Qubit-Rekord. Entscheidend ist, ob ein Rechner seine Fehler beherrscht und eine wirtschaftlich relevante Aufgabe zuverlässiger, schneller oder günstiger löst als die besten klassischen Systeme. Das ist im industriellen Maßstab noch keinem Anbieter gelungen.
IQM nutzt supraleitende Chips, ähnlich wie IBM. Sie schalten extrem schnell, brauchen aber große Kühlanlagen nahe am absoluten Nullpunkt. Pasqal und planqc setzen auf neutrale Atome, die Laserstrahlen wie optische Pinzetten festhalten. Das verspricht Vorteile bei Materialsimulationen, verlangt jedoch eine hochkomplexe Optiksteuerung. Mit dem technischen Weg ändern sich auch Kühlung, Lieferketten und Produktionsstrukturen.
Quantencomputer für die Industrie: Warum der Staat den Durchbruch mitfinanziert
Quantencomputer werden vorerst keine Laptops oder klassischen Server ersetzen. Ihr Hebel liegt bei quantenmechanischen Problemen: komplexen Wirkstoffmolekülen, neuartigen Katalysatoren oder Batterielegierungen. Quantenprozessoren dürften zunächst als spezialisierte Co-Prozessoren in Rechenzentren arbeiten. Klassische Hochleistungsrechner übernehmen den Großteil der Arbeit und reichen geeignete Teilprobleme an den Quantenbeschleuniger weiter.
Damit werden Industriekunden selbst zu einem Teil der technischen Auswahl. Welche Maschine weiterentwickelt wird, hängt auch davon ab, welche Systeme sich in reale Anwendungen integrieren lassen. Zugleich gewinnt die Softwareebene an Bedeutung. Wer Schnittstellen, Steuerung und Betriebssystem zwischen klassischem Hochleistungsrechnen und Quantenhardware beherrscht, kann einen wichtigen Kontrollpunkt im Rechenzentrum von morgen besetzen – unabhängig davon, welcher Hardwarepfad sich durchsetzt.
Bis ein System diesen industriellen Nachweis schafft, finanziert der Staat einen großen Teil der Lernkurve. AQT liefert Hardware unter anderem nach Poznań zum polnischen PIAST-Q-Projekt und an das Leibniz-Rechenzentrum in Garching. Dort erprobt auch planqc die Kopplung eines Quantencomputers mit mehr als 1.000 Qubits an klassische Hochleistungsrechner. Betreiber, Hersteller und Forscher testen gemeinsam, welche Systeme auch außerhalb des Labors dauerhaft funktionieren.
Die öffentliche Hand finanziert damit den Übergang in einen belastbaren Betrieb: Installation, Integration und Wartung in echten Rechenzentren. Viele Käufer sind Staaten oder öffentlich finanzierte Hochleistungszentren. Ihre Aufträge bestimmen mit, welche Technologien Referenzen sammeln, Lieferketten aufbauen und die nächste Entwicklungsstufe erreichen. Der frühe Markt ist damit zugleich Technologiepolitik.
Quantencomputer aus Österreich: Wie Infineon, AQT und ParityQC eine neue Industrie aufbauen
Gerade hier wird Österreich interessant. In Villach entsteht im 50-Millionen-Euro-Projekt CHAMP-ION rund um Silicon Austria Labs und Infineon eine europäische Pilotlinie. Sie soll Ionenfallen-Chips auf Standard-Rohlingen der klassischen Chipindustrie fertigen. Damit rückt eine Technologie, die aus spezialisierten Laborverfahren stammt, näher an wiederholbare industrielle Prozesse und an eine Lieferkette, die größere Stückzahlen überhaupt erst möglich macht.
AQT in Innsbruck entwickelt auf dieser Basis kompakte Ionenfallen-Quantencomputer für standardisierte 19-Zoll-Server-Racks, die bei Raumtemperatur arbeiten können. In derselben Stadt arbeitet ParityQC mit ParityOS an einer Softwarearchitektur und einem Betriebssystem, das komplexe Rechenprobleme für unterschiedliche Hardwaretypen übersetzen soll. Das Wiener Photonik-Testsystem fliegt bereits im All. Damit liegen ungewöhnlich viele Stufen der möglichen Wertschöpfung räumlich nah beieinander.
Österreich vereint damit Forschung, Chipfertigung, Hardware und Software. Doch wissenschaftliche Exzellenz und technologische Tiefe machen noch keinen Industriegiganten. Sobald aus Prototypen Serien werden sollen, müssen Fertigung, Personal, Zulieferer und jahrelange Verluste gleichzeitig finanziert werden. Das Forschungsrennen der 1990er-Jahre ist längst ein Skalierungsrennen. Es entscheidet, ob vor Ort tragfähige Plattformen entstehen oder vor allem hochspezialisierte Zulieferer bleiben.
Das österreichische Cluster zeigt Europas Quantenparadox im Kleinen. Spitzenforschung und industrielle Strukturen arbeiten teilweise Tür an Tür. Ob daraus Unternehmen mit globaler Reichweite entstehen, hängt von Integration, wiederholbaren Aufträgen und Kapital ab. Entscheidend ist, ob Europa gute Quantencomputer baut und die Firmen kontrolliert und finanziert, die daraus Standards setzen.
Europa gegen die USA: Warum Milliarden über die Zukunft der Quantencomputer entscheiden
Hier wird das Kräfteverhältnis ungleich. Die EU stellte in fünf Jahren elf Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln bereit. Beim privaten Wagniskapital zog Europa jedoch nur fünf Prozent des weltweiten Volumens an; die USA mehr als 50 Prozent. Brüssel reagiert mit dem Scaleup Europe Fund: eine Milliarde Euro EU-Ankergeld, fünf Milliarden Euro Zielvolumen, gemanagt von EQT. Quantentechnologie gehört zu den Zielfeldern.
Die Konkurrenz spielt in einer anderen Größenordnung. PsiQuantum sicherte sich in einer Finanzierungsrunde eine Milliarde Dollar, Quantinuum nahm beim Börsengang 1,68 Milliarden Dollar auf. IBM bindet seine Quantenprozessoren in ein weltweites Enterprise-Ökosystem ein. Solche Summen werben Forscher an und entscheiden, wie viele technische Wege parallel verfolgt und wie schnell Engpässe überwunden werden.Pasqal lieferte dafür 2025 ein Beispiel. Um die sperrige Lasersteuerung neutraler Atome zu miniaturisieren, kaufte das Unternehmen den kanadischen Spezialisten Aeponyx und verlagerte Teile der Optik auf integrierte photonische Chips. Im August 2026 gelang es erstmals, einzelne Atome mit Licht aus einem solchen integrierten Schaltkreis zu fangen. Gut gefüllte Kassen können einen physikalischen Engpass damit in eine strategische Übernahmefrage verwandeln.
Kapital entscheidet nicht, welche Physik richtig ist. Es beeinflusst aber, welche Physik schnell genug zur Industrie wird. Europa besitzt diesmal mehr als Forschung und Patente: Chips, Maschinen, Software und erste Kunden. Vor fast drei Jahrzehnten ging es in Innsbruck darum, Quantenzustände zu kontrollieren. Heute geht es darum, wer die Unternehmen, Plattformen und Standards kontrolliert, die daraus entstehen. Die Pionierarbeit ist getan. Offen ist, wer die Früchte erntet.