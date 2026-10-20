Innsbruck, 1997. Auf einem optischen Tisch stehen Laser, Kristalle und Strahlteiler. Dem Team um den späteren Nobelpreisträger Anton Zeilinger gelingt eine der ersten experimentellen Quantenteleportationen von Lichtteilchen. Kein Beamen wie bei Star Trek, sondern die Übertragung eines Quantenzustands auf ein anderes Teilchen. Fast drei Jahrzehnte später fliegt diese Pioniertechnologie im All: 2025 bringt ein Wiener Team einen photonischen Quantenprozessor an Bord eines Satelliten in den Erdorbit.

Wissenschaftlich ist Europa längst eine feste Größe in der Quantenwelt. Doch inzwischen entscheidet sich, ob aus Forschung und ersten Maschinen auch eine globale Industrie entsteht. Der Schritt vom Labor in die Fabrik ist industriell und finanziell: Es geht um Serienfertigung, Zulieferer, Kunden und die Fähigkeit, jahrelange Verluste zu tragen.

Ausgerechnet für diese Skalierung ziehen Europas Hoffnungsträger an die US-Börse. Ende August 2026 geht Pasqal an die Nasdaq – mit rund zwei Milliarden Dollar Börsenwert und 360 Millionen Dollar frischem Cash. Wenige Wochen zuvor notiert IQM Quantum Computers in New York und Helsinki, bewertet mit 1,9 Milliarden Dollar. Das Rennen ist völlig offen.

Europa kennt die Sorge vor abwandernder Wertschöpfung aus der KI-Industrie: Das britische Aushängeschild DeepMind wurde früh von Google übernommen. IQM und Pasqal sind jedoch nicht DeepMind. Ein US-Börsengang ist kein Ausverkauf; Forschung und Fertigung bleiben zunächst in Europa. Trotzdem wird die Governance internationaler. Mit jeder Kapitalrunde stellt sich neu die Frage, wer über Strategie und Fabriken entscheidet.