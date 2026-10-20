Quantencomputer Europa und Österreich : Europas Quanten-Paradox: Die Technologie entsteht hier, das große Geld kommt aus den USA

20.10.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Europa forscht an den Quantencomputern der Zukunft, doch seine Hoffnungsträger IQM und Pasqal suchen Milliardenkapital in den USA. Auch Österreich mischt im globalen Technologierennen mit. Wer profitiert am Ende vom Quantenboom?
LAS VEGAS, NEVADA - JANUARY 7, 2020: IBM Q System One Quantum Computer at the Consumer Electronic Show CES 2020

Europas Quantencomputer-Industrie steht vor einem entscheidenden Entwicklungsschritt: Hersteller wie IQM und Pasqal treiben neue Technologien voran, doch bei der Finanzierung des industriellen Wachstums spielt der US-Kapitalmarkt eine wichtige Rolle.

- © AA+W - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
20.10.2026
Letzte Aktualisierung
20.10.2026
Michael Vaccaro