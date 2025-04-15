Anette Klinger (IFN), Andreas Klauser (Palfinger), Herbert Decker (MFL), Hans Kostwein (Kostwein Maschinenbau) und Thomas Welser (WKW) bringen weitere Perspektiven aus Industrie, Rüstung, Energie und Maschinenbau ein.

Sie alle eint die Frage: Wie bleibt Europas Industrie unter veränderten Rahmenbedingungen handlungsfähig, wettbewerbsfähig und resilient?

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