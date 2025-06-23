Insolvenzen 2025 : Insolvenzen Österreich: Aktuelle Firmenpleiten im Überblick
Inhalt
- Insolvenzen in Zentral- und Osteuropa 2024: Anstieg trotz wirtschaftlicher Erholung
- Insolvenzen in Deutschland: Rückgang zum Vormonat, aber Anstieg zum Vorjahr
- Palmers-Insolvenz: Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu – Investoreneinstieg steht bevor
- Investoreneinstieg bei Palmers wird konkreter: Internationale Investorengruppe im Gespräch
- Firmenpleiten in Österreich steigen weiter – Erneuter Anstieg im ersten Quartal 2025
- Privatkonkurs: Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser stellt Antrag auf Schuldenregulierung
- Wirtschaftslage 2025: KSV1870-Umfrage zeigt düstere Aussichten
- Cleen Energy: 9 Mio. Euro Verlust im Jahr 2024: Unternehmen nach Konkurs geschlossen
- Nach Insolvenz: Anlagenbauer Manz wird komplett abgewickelt
- Kleinstunternehmen tragen Hauptlast der Insolvenzen in Österreich
- Palmers AG: Sanierung verschoben – Eigenverwaltung beendet, Gläubigerquote reduziert
- Insolvenzverfahren gescheitert: Fassadenbauer MGlass meldet Konkurs an
- SÜBA AG: Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet
- Gänsweider Metalltechnik: Sanierungsverfahren mit Fortführung
- Anstieg bei Firmeninsolvenzen in Oberösterreich – Handel, Bau und Gastronomie besonders betroffen
- Niederösterreich: Auch 2025 droht ein Rekordjahr an Firmenpleiten
- Firmenpleiten in Wien erreichen neues Rekordniveau
- Firmeninsolvenzen in Österreich 2025: Drittes Rekordjahr in Folge droht
- Top 10 Insolvenzen des ersten Quartals 2025 nach Passiva
23.06.2025 - Über die Sgardelli Stahl- und Aluminiumbau GmbH mit Sitz in Klagenfurt-Viktring und einer Betriebsstätte in Knittelfeld wurde am 23. Juni 2025 ein Konkursverfahren eröffnet. Das 1999 gegründete Unternehmen ist auf Kunststoff-, Stahl- und Aluminiumbau spezialisiert, einschließlich Planung, Lieferung und Montage. Insgesamt sind 19 Mitarbeitende beschäftigt – 6 Angestellte und 13 Arbeiter.
Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV Europa) sind die Ursachen der Insolvenz in der allgemeinen Baukonjunkturabschwächung sowie in hohen Personalkosten zu finden. Verschärft wurde die Lage durch den Rücktritt eines Großauftraggebers, was zu erheblichen Liquiditätsengpässen führte. Die Passiva werden aktuell mit rund 908.200 Euro beziffert.
Die Sgardelli GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die KCK Management GmbH ist, wird von Dietmar Fiegl als selbständig vertretungsbefugtem Geschäftsführer geleitet. Es bestehen noch mehrere Aufträge, die sich entweder in der finalen Fertigstellung oder Abrechnung befinden. Die Einbringung eines Sanierungsplans ist laut aktuellem Stand jedoch nicht vorgesehen.
Bereits in der Vergangenheit – konkret im Verfahren 41 S 31/21p beim Landesgericht Klagenfurt – befand sich das Unternehmen in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Damals wurde den Gläubigern eine Quote von 24 Prozent ausbezahlt.
Insolvenzen in Zentral- und Osteuropa 2024: Anstieg trotz wirtschaftlicher Erholung
12.06.2025 - Trotz konjunktureller Erholung und sinkender Inflation sind viele Unternehmen in Zentral- und Osteuropa (CEE-Region) im Jahr 2024 in finanzielle Schieflage geraten. Wie der Kreditversicherer Coface am Donnerstag mitteilte, stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in der Region – ohne Ungarn – im Vergleich zu 2023 um drei Prozent.
Ein direkter Jahresvergleich werde jedoch durch gesetzliche Änderungen in Ungarn und Polen erschwert. Insgesamt – also einschließlich Ungarn – sank die Gesamtzahl der Insolvenzen von über 50.200 im Jahr 2023 auf knapp 46.000 Fälle im Jahr 2024, was einem Rückgang von neun Prozent entspricht. Coface weist allerdings darauf hin, dass es sich hierbei um eine statistische Verzerrung handelt, bedingt durch „regulatorische Änderungen in Ungarn“. Dort habe es 2023 einen künstlichen Anstieg gegeben, dem 2024 eine Normalisierung folgte. Ohne Ungarn zeigt sich jedoch ein realer Anstieg: von rund 29.800 auf fast 30.700 Insolvenzen.
Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist Polen – die größte Volkswirtschaft der CEE-Region –, wo die Insolvenzen um 19 Prozent zulegten. Dieser Anstieg sei vor allem auf sogenannte „Restrukturierungsverfahren“ zurückzuführen, erklärte Coface-Ökonom Mateusz Dadej gegenüber der APA: „Dieses in der Pandemiezeit eingeführte Verfahren wurde inzwischen dauerhaft verankert.“
Während es in Ungarn einen deutlichen Rückgang von 25,5 Prozent gab, verzeichneten auch Serbien (–12,1 %) und Bulgarien (–5,7 %) weniger Insolvenzen. In anderen Ländern hingegen stiegen die Zahlen deutlich: Slowenien mit +32,4 %, Lettland mit +24,6 %, Estland mit +10,2 % sowie Rumänien mit +9,4 %.
Coface-Ökonom Dadej analysiert: „Der Anstieg spiegle tiefere strukturelle Probleme und die verzögerten Auswirkungen vergangener Krisen wider.“ Besonders betroffen seien branchenübergreifend das Transportwesen, die Industrie und die Baubranche.
Insolvenzen in Deutschland: Rückgang zum Vormonat, aber Anstieg zum Vorjahr
10.06.2025 - Im Mai 2025 wurden in Deutschland 1.478 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften registriert. Das teilte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Dienstag mit. Damit lag die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 9 Prozent unter dem Niveau des Vormonats April, jedoch 17 Prozent über dem Wert vom Mai 2024. Besonders stark betroffen waren laut IWH erneut die Branchen Bau, Handel und das verarbeitende Gewerbe. Diese Sektoren verzeichneten auch im aktuellen Monat hohe Insolvenzquoten.
Steffen Müller, Leiter der IWH-Insolvenzforschung, erklärte: „Die Frühindikatoren lassen auch für Juni leicht sinkende Insolvenzzahlen erwarten.“ Zugleich warnte er: „Dennoch werden wir in Deutschland auf absehbare Zeit mehr Firmenpleiten erleben als im vorigen Jahr.“
Zum Vergleich: Im April 2025 hatte das IWH noch 1.626 Unternehmensinsolvenzen gemeldet – der Rückgang im Mai deutet also auf eine kurzfristige Entspannung hin, jedoch nicht auf eine nachhaltige Trendwende.
Trotz des Rückgangs bei den Insolvenzen ist die Zahl der betroffenen Arbeitsplätze gestiegen. Laut IWH-Insolvenztrend waren im Mai in den größten 10 Prozent der betroffenen Unternehmen 15.000 Beschäftigte involviert.
Das entspricht:
- +7 % gegenüber April 2025,
- +27 % im Vergleich zu Mai 2024,
- und +130 % gegenüber dem Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2019 (vor der Corona-Pandemie).
Diese Zahlen zeigen, dass insbesondere größere Unternehmen betroffen sind, was die gesamtwirtschaftliche Lage zusätzlich belastet.
Palmers-Insolvenz: Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu – Investoreneinstieg steht bevor
20.05.2025 - Die Gläubiger des insolventen österreichischen Wäscheunternehmens Palmers haben am Dienstag dem vorgelegten Sanierungsplan zugestimmt. Im Rahmen der Restrukturierung sollen zunächst 20 Prozent der Schulden beglichen werden. Der nächste entscheidende Schritt ist der Einstieg einer internationalen Investorengruppe, deren Name bislang nicht bekanntgegeben wurde. Laut Gläubigerschützern wird der Einstieg zeitnah erwartet. Laut dem Nachrichtenmagazin profil handelt es sich dabei um ein "türkisches, börsennotiertes Unternehmen aus dem Textilbereich, flankiert von einer Private-Equity-Firma und einem Schweizer Fonds", das als strategischer Partner auftreten soll.
Die Kreditschutzverband (KSV) rechnet mit einem baldigen Abschluss der fortgeschrittenen Verhandlungen. Wie KSV-Insolvenzexperte Karl-Heinz Götze erklärte, sei die erste Quotenzahlung bis 30. Juni „deswegen notwendig, weil die bereits sehr weit fortgeschrittenen Investorengespräche bis zur heutigen Abstimmungstagsatzung noch nicht finalisiert werden konnten“. Götze zeigt sich optimistisch: „Man gehe aus heutiger Sicht davon aus, dass diese Gespräche in Kürze erfolgreich abgeschlossen werden können.“
Der geplante Einstieg der Investoren soll laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) auf Ebene der Muttergesellschaft erfolgen. Geplant ist demnach die Übernahme der P Tex Holding GmbH sowie ihrer Tochtergesellschaft, der Palmers Vermögensverwaltung und Beteiligungs GmbH.
Insgesamt haben rund 400 Gläubiger und über 500 Mitarbeitende Forderungen in Höhe von ca. 76 Millionen Euro angemeldet. Die Sanierungsverwalterin Maria-Christina Nau hat davon bereits über 40 Millionen Euro anerkannt. Die verbleibenden Zahlungen in Höhe von je 5 Prozent sollen innerhalb von 12, 18 und 24 Monaten erfolgen. Diese sollen sowohl durch den laufenden Geschäftsbetrieb als auch durch die finanzielle Unterstützung der neuen Investoren gedeckt werden.
Investoreneinstieg bei Palmers wird konkreter: Internationale Investorengruppe im Gespräch
14.05.2025 - Der mögliche Investoreneinstieg bei Palmers nimmt Gestalt an: Wie das Nachrichtenmagazin profil berichtet, soll es sich bei der bislang anonymen Investorengruppe um ein „türkisches, börsennotiertes Unternehmen aus dem Textilbereich, flankiert von einer Private-Equity-Firma und einem Schweizer Fonds“ handeln. Bisher war lediglich von einer Absichtserklärung die Rede.
>>> Palmers-Pleite: 36 Filialen werden geschlossen
Der traditionsreiche Wäschehersteller Palmers, der sich aktuell in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung befindet, sucht dringend frisches Kapital. Unternehmenskreise zeigen sich zuversichtlich: „Die Gespräche mit der internationalen Investorengruppe laufen sehr gut und wir können dazu gerne ein Update nach der Gläubigerversammlung am 20. Mai geben“, so Palmers gegenüber profil. Bei dieser kommenden Gläubigerversammlung soll über den Sanierungsplan abgestimmt werden – ein entscheidender Schritt, um den Investoreneinstieg zu fixieren.
Palmers hatte im April die Eigenverwaltung im Insolvenzverfahren zurückgelegt. Die Folge: Die ursprünglich geplante Mindestquote von 30 Prozent für die Gläubiger wurde auf 20 Prozent gesenkt. Bis Ende April beliefen sich die angemeldeten Forderungen auf 76,8 Mio. Euro – lediglich 17 Mio. Euro wurden davon anerkannt.
Das im Jahr 1914 in Innsbruck gegründete Traditionsunternehmen Palmers hatte im Februar 2025 Insolvenz anmelden müssen. Der Auslöser: Liquiditätsengpässe. Seitdem wurden 47 Filialen geschlossen, über 100 Arbeitsplätze abgebaut und zahlreiche Franchiseverträge aufgelöst. Ende April zählte Palmers noch 70 eigene Filialen sowie 46 Standorte, die von Franchisepartnern betrieben werden. Der Personalstand ist auf unter 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesunken.
Firmenpleiten in Österreich steigen weiter – Erneuter Anstieg im ersten Quartal 2025
08.05.2025 - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Österreich ist auch im ersten Quartal 2025 weiter gestiegen. Nach vorläufigen Zahlen der Statistik Austria meldeten 1.798 Unternehmen Insolvenz an – ein Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig ging die Zahl der Neugründungen um 6 Prozent auf 16.963 zurück, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. "Die andauernde Rezession hat die Zahl der Firmenpleiten im 1. Quartal 2025 ausgehend von einem hohen Niveau erneut steigen lassen", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. "Einmal mehr waren der Dienstleistungsbereich, die Baubranche und der Handel am stärksten betroffen."
Besonders stark betroffen war der Sektor Finanz- und sonstige Dienstleistungen, der mit 516 Insolvenzen den höchsten Wert verzeichnete. Ebenfalls stark betroffen zeigten sich die Baubranche und der Handel mit jeweils 299 Fällen. Die Gastronomie musste 217 Firmenpleiten verkraften. Am stabilsten blieb der Bereich Information und Kommunikation, der mit nur 51 Insolvenzen die niedrigste Zahl aufwies.
Auch bei den Unternehmensregistrierungen zeigte sich ein rückläufiger Trend: Die meisten Neugründungen entfielen auf Finanz- und sonstige Dienstleistungen mit 5.474 neuen Einträgen, gefolgt von persönlichen Dienstleistungen (3.536) und dem Handel (3.313).
Privatkonkurs: Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser stellt Antrag auf Schuldenregulierung
30.04.2025 - Der frühere Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) hat Privatkonkurs beantragt. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) mitteilte, wurde am Mittwoch beim Bezirksgericht Kitzbühel ein Antrag auf Eröffnung eines Schuldenregulierungsverfahrens eingebracht. Der KSV erklärte weiter, dass derzeit noch keine weiteren Details zum Verfahren vorliegen.
Grasser war Ende März 2025 vom Obersten Gerichtshof (OGH) rechtskräftig zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gemeinsam mit seinem Trauzeugen Walter Meischberger muss er laut Urteil 9,8 Millionen Euro Schadenersatz an die Republik Österreich leisten.
Das Gericht prüft nun, ob die Voraussetzungen für eine Privatinsolvenz erfüllt sind. Die Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens steht noch aus.
Grasser war Hauptangeklagter in der sogenannten Buwog-Causa, einem der größten Korruptionsprozesse der Zweiten Republik. Im Zentrum des Verfahrens stand der Verkauf von rund 60.000 Bundeswohnungen an die Immofinanz im Jahr 2004. Die unterlegene CA Immo hatte lediglich eine Million Euro weniger geboten. Der Verdacht, dass die Privatisierung manipuliert wurde, erhärtete sich Jahre später, als bekannt wurde, dass zwei enge Vertraute Grassers – die Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger – Provisionen in Höhe von 9,6 Millionen Euro erhielten.
Grasser wurde wegen Untreue und Annahme von Geschenken verurteilt. Der Fall erregte über Jahre hinweg mediale Aufmerksamkeit und gilt als Symbol für politische Verflechtungen und Korruption in der österreichischen Nachkriegsgeschichte.
Wirtschaftslage 2025: KSV1870-Umfrage zeigt düstere Aussichten
29.04.2025 - Die Stimmung in Österreichs Wirtschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert. Laut der aktuellen Austria-Business-Check-Umfrage des Kreditschutzverbandes KSV1870 bewerten nur noch 43 Prozent der heimischen Betriebe ihre Geschäftslage als "sehr gut" oder "gut". Das sind sieben Prozentpunkte weniger als im März 2024 – der schlechteste Wert seit Beginn der Corona-Krise 2020. Viele Unternehmen müssen daher ihre Ausgaben drastisch senken.
Als Hauptursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten wird das hohe Kostenniveau genannt. Trotz Umsatzsteigerungen bei 41 Prozent der Unternehmen im Vorjahr standen diese Zuwächse stark steigenden Energiepreisen und teuren Lieferantenpreisen gegenüber. Rund 31 Prozent der befragten Unternehmen verzeichneten Umsatzrückgänge, im Handel sogar 40 Prozent.
Besonders drastisch zeigt sich der Einbruch in der Industrie: Hier bewerten nur noch 32 Prozent der Unternehmen ihre Lage positiv – ein Rückgang um 24 Prozentpunkte. Regional ist Vorarlberg mit lediglich 20 Prozent an zufriedenen Betrieben am stärksten betroffen.
Cleen Energy: 9 Mio. Euro Verlust im Jahr 2024: Unternehmen nach Konkurs geschlossen
28.04.2025 - Die Cleen Energy AG, inzwischen behördlich geschlossen nach einem Konkursverfahren, hat im Geschäftsjahr 2024 einen Verlust von 9 Millionen Euro bei einem Umsatz von 7,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Jahresfinanzbericht hervor.
Das Unternehmen wies zum Jahresende 2024 ein negatives Eigenkapital von 15 Millionen Euro aus. Cleen Energy, das im Februar 2025 Insolvenz anmeldete und im März 2025 gerichtlich geschlossen wurde, hatte zum Zeitpunkt der Schließung rund 19 Millionen Euro Schulden.
Nach Insolvenz: Anlagenbauer Manz wird komplett abgewickelt
24.04.2025 - Nach dem eingeleiteten Insolvenzverfahren der Manz AG, einem deutschen Spezialisten im Anlagenbau, zeichnet sich das Ende des Unternehmens in seiner bisherigen Form ab. Wie Insolvenzverwalter Martin Mucha am Donnerstag mitteilte, seien bereits drei Unternehmenseinheiten in Deutschland, der Slowakei und Hongkong verkauft worden. Für die verbliebenen Tochtergesellschaften in Italien und den USA würden derzeit strategische Optionen geprüft.
Ein bedeutender Schritt in der Abwicklung war die Übernahme des Hauptsitzes in Reutlingen, inklusive rund 300 Mitarbeitenden, durch den US-Elektroautohersteller Tesla.
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Die slowakische Tochtergesellschaft Manz Slovakia, die als Auftragsfertiger für die Halbleiterindustrie, Medizintechnik und Verpackungsbranche tätig ist, wurde mitsamt 240 Mitarbeitern an den malaysischen Investor Greatech Technology veräußert. Der Verkauf unterstreicht das internationale Interesse an spezialisierter Fertigung im Anlagenbau.
Auch die Tochtergesellschaft in Hongkong, die über Standorte für Produktion und Entwicklung unter anderem in China, Taiwan und Indien verfügt, wechselte den Eigentümer. Neuer Besitzer ist der bisherige Geschäftsführer Robert Lin, der das operative Geschäft somit fortführt.
Die Höhe der Verkaufserlöse wurde nicht bekannt gegeben – sie fließen in die Insolvenzmasse ein. „Die Manz AG werde abgewickelt“, so Mucha weiter. An der Börse wird die Aktie des Unternehmens derzeit lediglich mit 35 Cent bewertet – ein dramatischer Rückgang, nachdem die Kreditgeber im Dezember die Finanzierung einstellten und damit die Insolvenz einleiteten.
Kleinstunternehmen tragen Hauptlast der Insolvenzen in Österreich
23.04.2025 - Während in den Medien häufig über spektakuläre Großinsolvenzen berichtet wird, zeigt ein genauerer Blick auf die Zahlen ein deutlich anderes Bild: Die überwiegende Mehrheit der Unternehmensinsolvenzen in Österreich betrifft Kleinstunternehmen. Laut Daten des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) entfallen mehr als 90 Prozent der eröffneten Firmeninsolvenzverfahren auf Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten sowie einem Jahresumsatz oder einer Bilanzsumme unter zwei Millionen Euro.
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In mehr als 60 Prozent der Verfahren bestehen zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung keine Dienstverhältnisse mehr. Ebenso häufig – konkret in 61,28 Prozent der Fälle – liegen die Verbindlichkeiten unter 500.000 Euro. Ein Drittel aller Firmeninsolvenzen betrifft nicht protokollierte Einzelunternehmen, also häufig Ein-Personen-Betriebe ohne formale Eintragung im Firmenbuch. Noch deutlicher wird diese Tendenz bei Insolvenzabweisungen mangels Masse: Zwei Drittel (66,39 %) dieser Beschlüsse betreffen solche Einzelunternehmen.
Eröffnet werden Firmeninsolvenzen in der Regel durch Gläubigeranträge. Österreich kann dabei auf eine europaweit einzigartige Sanierungspraxis verweisen: In knapp 30 Prozent der Unternehmensinsolvenzen kommt es zu einem Sanierungsplan mit einer durchschnittlichen Gläubigerquote von rund 43 Prozent. Selbst bei einer Liquidation liegt die durchschnittliche Quote bei knapp 15 Prozent.
Vor diesem Hintergrund spricht sich der AKV klar gegen geplante EU-Vorgaben für ein vereinfachtes Liquidationsverfahren bei Kleinstunternehmen aus. Angesichts der bereits funktionierenden nationalen Insolvenzpraxis befürchtet man hierzulande eine Schwächung bewährter Strukturen.
Palmers AG: Sanierung verschoben – Eigenverwaltung beendet, Gläubigerquote reduziert
22.04.2025 - Die Sanierung der Palmers Textil AG verzögert sich, die Abstimmung über den Sanierungsplan wird auf den 20. Mai 2025 verschoben. Gleichzeitig legt das Unternehmen die Eigenverwaltung zurück. Statt der ursprünglich geplanten 30 % sollen Gläubiger künftig nur noch 20 % Quote erhalten – das gesetzliche Minimum bei Verfahren ohne Eigenverwaltung.
Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) hatte Palmers beim Landesgericht Wiener Neustadt eine Verlegung der Sanierungsplantagsatzung beantragt. Die ursprünglich für den 6. Mai geplante Gläubigerversammlung wird nun auf den 20. Mai verschoben, da Verhandlungen mit Investoren noch nicht abgeschlossen sind. Ohne Investor ist die Umsetzung des Sanierungsplans laut Unternehmen nicht möglich.
Da die neue Tagsatzung außerhalb der gesetzlichen 90-Tagesfrist liegt, endet die Eigenverwaltung. Rechtsanwältin Mag. Nau wird nun zur Masseverwalterin bestellt und übernimmt die operative Geschäftsführung.
Am 14. Februar 2025 wurde auf Eigenantrag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Am 22. April fand die Berichts- und Prüfungstagsatzung statt. Insgesamt meldeten 1.543 Gläubiger Forderungen über 76,8 Mio. Euro an, davon wurden 17 Mio. Euro anerkannt. Rund 1.148 Forderungen betreffen 515 Mitarbeiter.
Im Zuge der Sanierung wurden bereits Personal- und Mietkosten reduziert, unwirtschaftliche Verträge gekündigt sowie defizitäre Auslandsfilialen geschlossen – mit Ausnahme von Deutschland und Kroatien. Aktuell befinden sich 47 Filialen in Schließung, betroffen sind 122 Mitarbeiterinnen. Zudem wurden 12 Franchiseverträge beendet. Die Betriebsstätte in Hongkong wurde im Februar geschlossen.
Derzeit betreibt Palmers 70 Eigenfilialen mit 393 Angestellten sowie 63 Franchisefilialen (46 national, 17 international). Löhne wurden bisher stets pünktlich bezahlt. Die Fortführung des Unternehmens wurde vom Gericht bewilligt.
Laut Bericht der Masseverwalterin ist der Sanierungsplan mit 20 % Quote wirtschaftlich sinnvoller als eine Liquidation. Eine Fortführung des Geschäftsbetriebs – insbesondere die Entwicklung neuer Kollektionen – ist jedoch nur mit finanzieller Unterstützung oder einem Investor möglich. Gemeinsam mit potenziellen Investoren soll auch die Neuausrichtung der Marke Palmers weiterverfolgt werden.
Insolvenzverfahren gescheitert: Fassadenbauer MGlass meldet Konkurs an
15. April 2025 - Der oberösterreichische Fassadenbauer MGlass GmbH mit Sitz in Steyregg hat am Dienstag beim Landesgericht Linz einen Konkursantrag gestellt. Hintergrund ist das Scheitern eines Sanierungsverfahrens, das seit Herbst 2023 lief. Die auf Glaskonstruktionen spezialisierte Firma war unter anderem am Linzer Prestigeprojekt Quadrill beteiligt.
Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurde ursprünglich eine 20-prozentige Quote zur Begleichung der Schulden vereinbart. Während die erste Rate von fünf Prozent noch beglichen wurde, blieb die Zahlung der restlichen 15 Prozent aus. Infolgedessen war der Weg in den Konkurs unausweichlich.
Laut Eigenangaben steht ein freies Vermögen von rund 2,1 Millionen Euro unbesicherten Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 40 Millionen Euro gegenüber. Damit ist das Unternehmen deutlich überschuldet.
Von der Insolvenz betroffen sind über 400 Gläubiger. Neben dem Hauptsitz in Steyregg unterhält MGlass auch Zweigniederlassungen in Wien und Salzburg. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit 69 Dienstnehmer. Die Löhne und Gehälter wurden laut Angaben bis einschließlich Februar 2025 gesichert. Dennoch plant das Unternehmen eine vollständige Betriebsschließung.
Die Gläubigerschutzverbände Creditreform, AKV Europa und KSV1870 informierten über die aktuelle Entwicklung im Insolvenzverfahren.
SÜBA AG: Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet
Über das Vermögen der SÜBA AG – einer wichtigen Konzerngesellschaft der österreichischen Immobiliengruppe SÜBA – wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt. Die Holding ist eine 100-prozentige Tochter der Hallmann Holding International Investment GmbH, die im Eigentum des Investors Klemens Hallmann steht.
Bereits im Dezember 2024 war die operative Tochterfirma SÜBA Bau und Projekterrichtungs GmbH zahlungsunfähig. Dieses Unternehmen wurde kurz darauf geschlossen. Nun ist auch die Konzernmutter betroffen. Die Insolvenz der SÜBA AG ist laut Unternehmensangaben auf mehrere Faktoren zurückzuführen:
- Verpflichtungen gegenüber der Tochtergesellschaft
- ein konzerninternes Cash-Pooling-System
- das schwierige Marktumfeld in der Immobilienbranche
- steigende Baukosten, hohe Inflation und veränderte Zinspolitik
Zum Stichtag 31. Dezember 2023 wies das Unternehmen trotz eines Aktivvermögens von rund 118 Mio. Euro einen Jahresverlust von 23,4 Mio. Euro aus. Der Liquidationswert der Aktiva beläuft sich laut Insolvenzantrag auf lediglich 8,56 Mio. Euro. Insgesamt 95 Gläubiger haben Forderungen in Höhe von rund 219,79 Mio. Euro angemeldet. Derzeit sind bei der SÜBA AG noch 10 Mitarbeiter beschäftigt – deren Löhne wurden bis April 2025 beglichen.
Die SÜBA AG strebt eine Fortführung des Unternehmens an und befindet sich in Gesprächen mit Banken und Finanzgläubigern. Im vorgelegten Sanierungsplan wird den Insolvenzgläubigern die gesetzlich vorgesehene Mindestquote von 20 % angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Planannahme.
Auch bei der bereits insolventen Tochtergesellschaft SÜBA Bau wird über einen eigenen Sanierungsplan diskutiert. Offen ist, ob die geplanten Restrukturierungen ausreichen, um die SÜBA-Gruppe zu retten – oder ob eine Zerschlagung durch Einzelinsolvenzen bevorsteht.
Mit der Insolvenz der SÜBA AG setzt sich die Krise in der österreichischen Immobilienwirtschaft fort. Steigende Finanzierungskosten, sinkende Nachfrage und hohe Projektkosten bringen immer mehr Projektentwickler in Schieflage.
Gänsweider Metalltechnik: Sanierungsverfahren mit Fortführung
Bereits gestern fand vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz die Prüfungstagsatzung im Sanierungsverfahren der Gänsweider Metalltechnik GmbH statt. Das am 19. Februar 2025 eröffnete Verfahren mit Eigenverwaltung weist bislang 147 angemeldete Forderungen in Höhe von rund 5,6 Millionen Euro auf, davon wurden rund 4,85 Millionen Euro anerkannt.
Im Zuge der Umsetzung eines Rationalisierungskonzepts wurden mehrere Unternehmensbereiche – darunter die Gewichtsschlosserei, die Verwaltung und die Personalabteilung – geschlossen. Davon betroffen waren elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das verbleibende Unternehmen mit nunmehr 26 Beschäftigten wird unter Aufsicht des Sanierungsverwalters weitergeführt. Weitere Restrukturierungsmaßnahmen sind aktuell nicht vorgesehen.
Anstieg bei Firmeninsolvenzen in Oberösterreich – Handel, Bau und Gastronomie besonders betroffen
Oberösterreich verzeichnet im ersten Quartal 2025 einen deutlichen Anstieg bei den beantragten Firmeninsolvenzen. Insgesamt gingen bei den zuständigen Landesgerichten 234 Insolvenzeröffnungsanträge ein – ein Plus von 16,42 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 (201 Anträge).
Auch österreichweit setzt sich der Negativtrend fort: Die Insolvenzanträge im Kommerzbereich stiegen von 1.662 auf 1.995 – ein Anstieg von 20,04 %. In absoluten Zahlen liegt Oberösterreich damit hinter Wien (745 Anträge, +26,06 %) und Niederösterreich (336 Anträge, +15,86 %) auf Rang drei. Den höchsten prozentuellen Zuwachs verzeichnete Tirol mit einem Anstieg um 85,71 % (von 77 auf 143 Anträge).
Die Zahl der tatsächlich eröffneten Insolvenzverfahren in Oberösterreich erhöhte sich im ersten Quartal 2025 moderat von 131 auf 133 Verfahren – ein Zuwachs von 1,53 %. Damit liegt das Bundesland unter dem österreichweiten Durchschnitt von +3,94 % (1.134 Eröffnungen gesamt, 2024: 1.091). Von den 133 Verfahren in Oberösterreich entfallen 27 auf Sanierungsverfahren (davon eines mit Eigenverwaltung) und 106 auf Konkursverfahren.
Besonders betroffen zeigt sich erneut der Handel (inkl. Kfz-Reparatur) mit 41 beantragten und 26 eröffneten Verfahren. Es folgen die Baubranche (33 Anträge, 25 Eröffnungen) sowie die Beherbergung und Gastronomie (27 Anträge, 20 Eröffnungen).
Besorgniserregend ist die starke Zunahme an abgewiesenen Anträgen: 101 Insolvenzanträge wurden im ersten Quartal 2025 mangels kostendeckenden Vermögens oder wegen fehlender Zahlungsunfähigkeit abgelehnt – ein Anstieg von 44,29 % im Vergleich zum Vorjahr (70 Abweisungen). Damit liegt Oberösterreich leicht unter dem bundesweiten Schnitt von +50,8 %.
Die größte Insolvenz Oberösterreichs betrifft die Teufelberger Gesellschaft m.b.H. aus Wels mit rund 30 Mio. Euro an gemeldeten Verbindlichkeiten, von denen bisher 13,5 Mio. Euro anerkannt wurden. Das Unternehmen beschäftigte zum Zeitpunkt der Eröffnung 186 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auf Rang zwei folgt die Sageder Fenster- und Türenwerk GmbH aus Natternbach mit rund 9 Mio. Euro an geschätzten Verbindlichkeiten. Die Prüfungstagsatzung steht hier noch aus. Betroffen sind 57 Dienstnehmer.
Den dritten Platz in Bezug auf die Passiva belegt die Linzer Avocodo GmbH mit Forderungen in Höhe von 5,1 Mio. Euro, wovon bisher etwa 3,5 Mio. Euro anerkannt wurden. Das Unternehmen beschäftigte 126 Personen.
Niederösterreich: Auch 2025 droht ein Rekordjahr an Firmenpleiten
Bereits in der Jahresstatistik 2024 wurde deutlich, dass Niederösterreich ein Rekordhoch an Unternehmensinsolvenzen verzeichnete. Nun deuten die ersten Monate des Jahres 2025 darauf hin, dass sich dieser Negativtrend fortsetzen könnte. Das erste Quartal 2025 zeigt eine besorgniserregende Entwicklung der Firmeninsolvenzen in Niederösterreich:
Im ersten Quartal 2025 ist die Zahl der eröffneten Firmeninsolvenzen in Niederösterreich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,85 Prozent gestiegen, wie der AKV Europa meldet. Insgesamt wurden 216 Insolvenzverfahren eröffnet – das entspricht einem Monatsdurchschnitt von 72 Fällen. Damit liegt der Wert bereits spürbar über dem Durchschnitt des Jahres 2024, obwohl das erste Quartal des Vorjahres zwei Arbeitstage mehr umfasste.
Besonders alarmierend ist der starke Anstieg der mangels Masse abgewiesenen Verfahren. In den ersten drei Monaten des Jahres 2025 lehnten niederösterreichische Gerichte 120 Insolvenzanträge ab – ein Plus von 46,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Grund: In vielen Fällen fehlte es an ausreichendem Vermögen, um überhaupt ein Verfahren kostendeckend durchführen zu können.
Diese Entwicklung macht deutlich, dass zahlreiche Unternehmen in Niederösterreich ihre finanziellen Reserven vollständig aufgebraucht haben – ein ernstes Signal für die wirtschaftliche Stabilität in der Region.
Firmenpleiten in Wien erreichen neues Rekordniveau
Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich zuletzt weiter eingetrübt. Grund dafür sind die anhaltend schwache Konjunktur im Euro-Raum sowie die Unsicherheiten rund um die Wirtschafts- und Zollpolitik der USA. Österreich befindet sich inzwischen im dritten Rezessionsjahr in Folge – und steuert gleichzeitig auf das dritte Jahr mit einer Rekordanzahl an Unternehmensinsolvenzen zu.
Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in seiner Insolvenzstatistik für das vergangene Jahr berichtet, brachte 2024 österreichweit – und auch in Wien – einen neuen Höchststand an eröffneten Firmenpleiten. Die Zahlen lagen dabei sogar über dem Niveau der Finanzkrise 2007/2008.
Ein Blick auf das laufende Jahr zeigt: Die Talfahrt setzt sich fort. Allein im ersten Quartal 2025 wurden in Wien 404 Unternehmensinsolvenzen eröffnet – das entspricht einem Anstieg von 1,25 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2024. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 lag der monatliche Durchschnitt bei 126,5 eröffneten Insolvenzen in der Bundeshauptstadt.
Die zehn größten Insolvenzen gemessen an den Passiva im ersten Quartal 2025 betreffen allesamt Unternehmen der Immobilienbranche mit Sitz in Wien. In jedem Fall handelt es sich um eröffnete Insolvenzverfahren, bei denen Projekt- oder Finanzierungsgesellschaften von größeren Immobilienkonzernen betroffen sind.
Eine Ausnahme bildet lediglich die Insolvenz einer Verlassenschaft: Die verstorbene Person war ebenfalls in der Immobilienentwicklung tätig. Die offenen Verbindlichkeiten resultieren hier aus persönlichen Haftungen als Geschäftsführer sowie aus Bürgschaften.
Die größten Verfahren konzentrieren sich auf Unternehmen, die den bekannten Wiener Immobiliengruppen SIGNA/Benko, LNR (Lukas Neugebauer) oder 6B47 zuzurechnen sind.
Firmeninsolvenzen in Österreich 2025: Drittes Rekordjahr in Folge droht
Die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich zeigt im ersten Quartal 2025 ein alarmierendes Bild. Laut aktueller Insolvenzstatistik steuert das Land auf das dritte Rekordjahr an Firmeninsolvenzen in Folge zu. Zwischen Januar und März 2025 wurden insgesamt 1.134 Firmeninsolvenzen eröffnet, was einem Anstieg von 3,94 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 entspricht – einem Jahr, das bereits als Rekordpleitenjahr galt.
Besonders drastisch fällt der Anstieg der Insolvenzanträge, die mangels Masse abgewiesen wurden, ins Gewicht. 861 Verfahren wurden eingestellt, da kein kostendeckendes Vermögen vorhanden war – ein massiver Zuwachs von 50,79 %. Diese Entwicklung unterstreicht die prekäre finanzielle Lage zahlreicher Unternehmen, deren Liquiditätsreserven und Aktiva bereits vollständig aufgebraucht sind.
>>> KTM, Kika/Leiner, Signa: Die größten Insolvenzen des Jahres 2024
Inklusive der abgewiesenen Insolvenzverfahren ergibt sich im ersten Quartal 2025 eine Gesamtzahl von 1.995 Firmeninsolvenzen in Österreich. Von diesen Insolvenzen waren 3.861 Dienstnehmer betroffen, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (5.673 Beschäftigte). Die größte Einzelinsolvenz betraf die Palmers Textil AG, bei der 515 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren.
Ein besonderer Brennpunkt der aktuellen Insolvenzstatistik ist die Herkules Holding GmbH (ehemals Laura Holding GmbH), die mit Verbindlichkeiten in Höhe von 1,023 Milliarden Euro die erste Firmeninsolvenz im Milliardenbereich im Jahr 2025 darstellt. Insgesamt summieren sich die Gesamtpassiva der eröffneten Insolvenzen auf 3,91 Milliarden Euro.
Ein Großteil dieser Passiva – etwa 3,3 Milliarden Euro – entfällt auf die Immobilienbranche, die sich damit als Krisenzentrum der österreichischen Wirtschaft entpuppt. Innerhalb dieser Branche machen die Kategorien „Grundstücks- und Wohnungswesen“ rund 938 Millionen Euro und „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ etwa 2,4 Milliarden Euro aus. Bemerkenswert ist, dass von den zehn größten Firmeninsolvenzen nach Passivavolumen neun aus der Immobilienwirtschaft stammen. Zu den besonders betroffenen Unternehmensgruppen zählen SIGNA/Benko, LNR (Lukas Neugebauer) und 6B47.
Erstmals rangiert das Segment „Grundstücks- und Wohnungswesen“ in der branchenbezogenen Insolvenzstatistik Österreichs auf dem fünften Platz. Diese Entwicklung reflektiert die tiefgreifenden strukturellen Probleme im Immobiliensektor.
Trotz der hohen finanziellen Belastung durch Insolvenzen in der Immobilienbranche weist der Handel mit 299 Insolvenzen die meisten Verfahren auf, gefolgt vom Bausektor mit 250 und der Gastronomie mit 167 Fällen. Damit sind Handelsinsolvenzen und Bauinsolvenzen nach wie vor zentrale Bestandteile der wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Land.
Auffällig ist auch, dass 53,53 % der Firmeninsolvenzen in Österreich durch Gläubigeranträge eröffnet werden. Durchschnittlich wurden im ersten Quartal 2025 wöchentlich 87 Insolvenzen österreichweit registriert.
Angesichts der aktuellen Lage geht der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) davon aus, dass im Laufe des Jahres über 4.500 Firmeninsolvenzen in Österreich eröffnet werden. Zählt man die mangels Masse abgewiesenen Verfahren hinzu, könnten bis Jahresende nahezu 8.000 Unternehmensinsolvenzen erreicht werden – ein weiterer historischer Höchststand.
Top 10 Insolvenzen des ersten Quartals 2025 nach Passiva
Bereits im ersten Quartal 2024 wurden in Österreich zwei Firmeninsolvenzen mit Passiva in Milliardenhöhe registriert. Dabei handelte es sich zum einen um die Insolvenz der Familie Benko Privatstiftung mit Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,27 Milliarden Euro, zum anderen um die Insolvenz des Unternehmers Rene Benko, bei der 2,42 Milliarden Euro an Passiva gemeldet wurden. In beiden Fällen sind jedoch erhebliche Teile der Forderungen weiterhin bestritten und befinden sich in Prüfung.
Im Vergleich dazu wurde im ersten Quartal 2025 eine einzelne Großinsolvenz im Milliardenbereich verzeichnet: die Herkules Holding GmbH, die bis zum 26. Februar 2025 noch unter dem Namen Laura Holding GmbH im österreichischen Firmenbuch eingetragen war, meldete Verbindlichkeiten in Höhe von 1,023 Milliarden Euro an.
- Herkules Holding GmbH, Passiva in Höhe von 1,023.000.000 Euro
- SPS Primus Holding GmbH, Passiva in Höhe von 527.000.000 Euro
- SIGNA Prime CM 2017 GmbH, Passiva in Höhe von 478.744.000 Euro
- Herkules Finance Holding GmbH, Passiva in Höhe von 341.200.000 Euro
- SIGNA Prime 2014 Eins GmbH, Passiva in Höhe von 264.400.000 Euro
- LAURA Warenhaus Premium Immobilien Beteiligung GmbH, Passiva in Höhe von 160.000.000 Euro
- Laura Warenhaus Premium Immobilien Co-Invest GmbH & Co KG, Passiva in Höhe von 75.000.000 Euro
- 6B47 Real Estate Investors AG, Passiva in Höhe von 72.222.000 Euro
- Palmers Textil Aktiengesellschaft, Passiva in Höhe von 69.190.000 Euro
- LNR WGMS 191 Projekt GmbH, Passiva in Höhe von 69.152.000 Euro