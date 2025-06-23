23.06.2025 - Über die Sgardelli Stahl- und Aluminiumbau GmbH mit Sitz in Klagenfurt-Viktring und einer Betriebsstätte in Knittelfeld wurde am 23. Juni 2025 ein Konkursverfahren eröffnet. Das 1999 gegründete Unternehmen ist auf Kunststoff-, Stahl- und Aluminiumbau spezialisiert, einschließlich Planung, Lieferung und Montage. Insgesamt sind 19 Mitarbeitende beschäftigt – 6 Angestellte und 13 Arbeiter.

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV Europa) sind die Ursachen der Insolvenz in der allgemeinen Baukonjunkturabschwächung sowie in hohen Personalkosten zu finden. Verschärft wurde die Lage durch den Rücktritt eines Großauftraggebers, was zu erheblichen Liquiditätsengpässen führte. Die Passiva werden aktuell mit rund 908.200 Euro beziffert.

Die Sgardelli GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die KCK Management GmbH ist, wird von Dietmar Fiegl als selbständig vertretungsbefugtem Geschäftsführer geleitet. Es bestehen noch mehrere Aufträge, die sich entweder in der finalen Fertigstellung oder Abrechnung befinden. Die Einbringung eines Sanierungsplans ist laut aktuellem Stand jedoch nicht vorgesehen.

Bereits in der Vergangenheit – konkret im Verfahren 41 S 31/21p beim Landesgericht Klagenfurt – befand sich das Unternehmen in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Damals wurde den Gläubigern eine Quote von 24 Prozent ausbezahlt.