Trump argumentiert, dass die übermäßigen Importe von Stahl und Aluminium eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Er beschuldigt auch China der Überschwemmung des Weltmarktes mit billigen Metallen. Rund ein Viertel des Stahls, den die US-Industrie verbraucht, wird nach jüngsten Angaben importiert. Bei Aluminium sind es mehr als 40 Prozent. Bei Sekundäraluminium, das aus Recyclingmaterial gewonnen wird, liegt der Wert noch deutlich höher.

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Wie der Branchenverband American Iron and Steel Institute für 2024 prognostiziert, beziehen die USA ihren Stahl vor allem aus Kanada, Brasilien und Mexiko. Auch Deutschland und China rangieren unter den Top 10 der Stahlimportländer. Das meiste Aluminium, das in die USA importiert wird, kommt aus Kanada.