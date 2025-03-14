Rund hundert Mitarbeiter abgebaut : Faser-Riese Lenzing dreht Betriebsergebnis ins Plus
Lenzing legte 2024 beim Umsatz um 5,7 Prozent auf 2,66 Mrd. Euro zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) drehte von minus 476,4 Mio. im Jahr 2023 auf plus 88,5 Mio. Euro im Vorjahr. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg 2024 um 30,4 Prozent auf 395,4 Mio. Euro, die EBITDA-Marge erhöhte sich von 12,0 auf 14,8 Prozent. Der Free Cashflow verbesserte sich von minus 122,8 Mio. auf plus 167 Mio. Euro.
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Das Ergebnis nach Steuern sei mit minus 138,3 Mio. Euro - nach minus 593,0 Mio. Euro 2023 - durch einmalige Sondereffekte negativ beeinflusst gewesen, teilten die Oberösterreicher Freitagfrüh mit. Mit Jahresende 2024 hatte Lenzing konzernweit 7.816 Beschäftigte, nach 7.917 ein Jahr zuvor.
Aggarwal: "Werden Programm weiterhin sehr fokussiert umsetzen"
„Dank gezielter Maßnahmen konnten wir entgegen der schwachen Marktlage eine deutliche Erholung der verkauften Fasermengen und eine starke Leistung im Zellstoffgeschäft erreichen. Diese Erfolge machen deutlich, dass unser Performance-Programm wirkt. Im Vergleich zum Jahr 2023 können wir daher 2024 eine verbesserte Geschäftsentwicklung präsentieren“, sagt Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing Gruppe. „Die Märkte bleiben herausfordernd und unsicher, und auch die Faserpreise haben sich noch nicht wieder vollständig erholt. Wir werden daher unser Programm weiterhin sehr fokussiert umsetzen. Die Lenzing Gruppe ist und bleibt das führende integrierte Faserunternehmen, und damit die innovative Kraft in der Branche.“
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Lenzing habe zwar die Absatzmengen deutlich gesteigert, aber das Preisniveau lag weiterhin unter jenem des Vorjahres. "Die Logistikkosten sind deutlich gestiegen, und auch die Rohstoff- und Energiekosten blieben nach wie vor erhöht", heißt es vom Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien.
Ausblick: Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Fasern
Zum Ausblick erklärt Lenzing, dass die Umsetzung des Performanceprogramms auch in den kommenden Quartalen zu einer weiteren Ergebnisverbesserung beitragen werde. Für 2025 erwartet die Lenzing Gruppe ein EBITDA über dem Niveau des Vorjahres. Das Unternehmen sieht weiterhin eine steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Fasern für die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie für den Hygiene- und Medizinbereich.