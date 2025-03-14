„Dank gezielter Maßnahmen konnten wir entgegen der schwachen Marktlage eine deutliche Erholung der verkauften Fasermengen und eine starke Leistung im Zellstoffgeschäft erreichen. Diese Erfolge machen deutlich, dass unser Performance-Programm wirkt. Im Vergleich zum Jahr 2023 können wir daher 2024 eine verbesserte Geschäftsentwicklung präsentieren“, sagt Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing Gruppe. „Die Märkte bleiben herausfordernd und unsicher, und auch die Faserpreise haben sich noch nicht wieder vollständig erholt. Wir werden daher unser Programm weiterhin sehr fokussiert umsetzen. Die Lenzing Gruppe ist und bleibt das führende integrierte Faserunternehmen, und damit die innovative Kraft in der Branche.“

>>> Stellenabbau und Senkung der Personalkosten: Wie Lenzing sparen muss

Lenzing habe zwar die Absatzmengen deutlich gesteigert, aber das Preisniveau lag weiterhin unter jenem des Vorjahres. "Die Logistikkosten sind deutlich gestiegen, und auch die Rohstoff- und Energiekosten blieben nach wie vor erhöht", heißt es vom Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien.