Am 12. August 2026 hat die Europäische Union mit der Anwendung der neuen Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) begonnen. Die Verordnung (EU) 2025/40 schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für Verpackungen und Verpackungsabfälle innerhalb des europäischen Binnenmarktes.

Ziel ist es, den Verpackungsverbrauch zu reduzieren, die Recyclingfähigkeit zu verbessern und den Einsatz von Sekundärrohstoffen zu fördern. Gleichzeitig sollen Wiederverwendungssysteme ausgebaut und unnötige Verpackungen vermieden werden. Damit unterstützt die Verordnung den Übergang zu einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft und die angestrebte Klimaneutralität Europas bis 2050.