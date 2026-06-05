Deutsche Telekom USA-Geschäft : T-Mobile: Der Milliardendeal, den alle für falsch hielten — und der die Telekom heute trägt
Als die Deutsche Telekom im Jahr 2000 den US-Mobilfunkanbieter VoiceStream übernahm, galt der Schritt vielen Beobachtern als überteuert und riskant. Mehr als 50 Milliarden Dollar zahlte der Bonner Konzern für den Einstieg in den amerikanischen Markt — kurz bevor die Technologieblase platzte. Was als Sprung in die Zukunft gedacht war, entwickelte sich zunächst zu einem der größten Fehlgriffe der deutschen Wirtschaftsgeschichte.
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Die Folgen waren dramatisch. 2002 rutschte die Telekom tief in die roten Zahlen. Abschreibungen auf das US-Geschäft trugen wesentlich zu einem Rekordverlust von fast 25 Milliarden Euro bei. Der damalige Vorstandschef Ron Sommer musste gehen. T-Mobile USA blieb über Jahre ein Problemfall: zu klein, zu schwach, abgeschlagen hinter AT&T, Verizon und Sprint.
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T-Mobile US: Die Tochter, die die Telekom nicht loswurde
Mehrfach versuchte die Telekom, das US-Geschäft wieder loszuwerden. 2011 schien der Ausstieg möglich: AT&T wollte T-Mobile USA für 39 Milliarden Dollar übernehmen. Doch das US-Justizministerium klagte gegen die Transaktion. Die Wettbewerbshüter warnten, der Deal könne den Wettbewerb im US-Mobilfunkmarkt deutlich schwächen und zu höheren Preisen, weniger Auswahl und geringerer Innovationskraft führen. Die Übernahme scheiterte.
Damit saß die Telekom weiter auf einem Geschäft, das in den USA lange als ewiger Vierter galt. Ausgerechnet dieses vermeintliche Problem sollte sich später als größter Werttreiber des Konzerns erweisen.
Die Wende begann 2012 mit John Legere. Der neue Chef von T-Mobile US brach mit den Regeln der Branche. Unter dem Schlagwort „Un-carrier“ griff T-Mobile die großen Wettbewerber frontal an: weniger Vertragsbindung, einfachere Tarife, offensivere Kundenangebote. Während AT&T und Verizon lange auf klassische Laufzeitverträge setzten, inszenierte sich T-Mobile als Herausforderer eines trägen Marktes.
Sprint-Fusion: Wie T-Mobile US zur Macht im US-Mobilfunk wurde
Der Kurs wirkte. T-Mobile gewann über Jahre Millionen Kunden hinzu, zwang die Konkurrenz zu Reaktionen und veränderte die Spielregeln im amerikanischen Mobilfunkmarkt. Aus dem Sorgenkind der Deutschen Telekom wurde ein Angreifer mit wachsender Marktmacht.
Der entscheidende Schritt folgte 2020 mit der Fusion von T-Mobile US und Sprint. Schon bei der Ankündigung 2018 war der Deal umstritten: Aus vier großen US-Mobilfunkanbietern wurden drei. Kritiker warnten vor weniger Wettbewerb und langfristig höheren Preisen. T-Mobile argumentierte dagegen, nur mit Sprints Frequenzen und Infrastruktur könne ein starkes landesweites 5G-Netz entstehen, das Verizon und AT&T ernsthaft herausfordert.
Die Behörden stimmten schließlich zu. Mit Sprint gewann T-Mobile schlagartig Größe, Frequenzen und Reichweite. Aus dem einstigen Herausforderer wurde einer der dominierenden Anbieter des US-Marktes.
T-Mobile US Börsenwert: Warum die Tochter die Deutsche Telekom heute trägt
Heute ist T-Mobile US der wichtigste Vermögenswert der Deutschen Telekom. Der amerikanische Ableger erzielte 2025 Serviceumsätze von 71,3 Milliarden Dollar. Die Deutsche Telekom selbst meldete für 2025 einen Rekordumsatz von 119,1 Milliarden Euro. Auch an der Börse hat sich das Kräfteverhältnis verschoben. T-Mobile US wurde Ende Mai 2026 mit rund 216 Milliarden Dollar bewertet und lag damit vor Verizon und AT&T. Die Bonner Mutter hält die Kontrolle über den US-Konzern; unter Berücksichtigung eigener Aktien von T-Mobile US lag der wirtschaftliche Anteil der Deutschen Telekom zuletzt bei gut 52 Prozent.
Damit hängt ein großer Teil des Werts der Deutschen Telekom inzwischen am Erfolg in den USA. Was einst als Milliardengrab galt, finanziert heute Wachstum, Dividendenfantasie und strategische Stärke des Konzerns.
Telekom und T-Mobile US: Kommt jetzt der 300-Milliarden-Konzern?
Doch genau daraus entsteht die nächste große Frage. Nach Reuters-Informationen prüft die Deutsche Telekom eine mögliche Zusammenführung mit T-Mobile US. Ein solcher Schritt könnte einen Telekommunikationskonzern mit einer Marktkapitalisierung von nahezu 300 Milliarden Dollar schaffen. Die Gespräche befinden sich demnach in einem frühen Stadium.
Aus Kapitalmarktsicht wäre die Logik nachvollziehbar. T-Mobile US wird an der Börse höher bewertet als die Bonner Mutter. Eine gemeinsame Struktur könnte den Bewertungsabschlag verringern und den Wert der amerikanischen Tochter für Aktionäre direkter sichtbar machen.
Industriepolitisch wäre eine solche Neuordnung jedoch heikel. Denn die Telekom ist nicht irgendein Konzern. Sie betreibt zentrale digitale Infrastruktur in Deutschland und Europa — von Mobilfunk- und Festnetzen bis zu Unternehmensdiensten für vernetzte Industrie, Cloud-Anwendungen und kritische Kommunikation. Gleichzeitig bleibt der deutsche Staat über direkte Beteiligungen und die KfW ein gewichtiger Aktionär der Deutschen Telekom.
Machtzentrum USA: Verliert Deutschland den Zugriff auf seinen Telekom-Champion?
Sollte sich der Schwerpunkt eines fusionierten Konzerns stärker in Richtung US-Kapitalmarkt verlagern, ginge es deshalb um mehr als Börsenplätze und Bewertungsmultiplikatoren. Es ginge um Einfluss, Investitionsprioritäten und die Frage, wo künftig das strategische Zentrum eines der letzten großen europäischen Digitalkonzerne liegt.
Die Geschichte der Telekom in den USA ist damit eine bemerkenswerte Umkehrung: Aus dem teuersten Fehler der Konzerngeschichte wurde das wertvollste Geschäft. Doch je erfolgreicher T-Mobile US wird, desto drängender stellt sich für Deutschland und Europa die Frage, ob sie diesen Champion dauerhaft kontrollieren — oder ob sein Machtzentrum am Ende dorthin wandert, wo heute der größte Wert entsteht: in die USA.