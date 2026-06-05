Als die Deutsche Telekom im Jahr 2000 den US-Mobilfunkanbieter VoiceStream übernahm, galt der Schritt vielen Beobachtern als überteuert und riskant. Mehr als 50 Milliarden Dollar zahlte der Bonner Konzern für den Einstieg in den amerikanischen Markt — kurz bevor die Technologieblase platzte. Was als Sprung in die Zukunft gedacht war, entwickelte sich zunächst zu einem der größten Fehlgriffe der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

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Die Folgen waren dramatisch. 2002 rutschte die Telekom tief in die roten Zahlen. Abschreibungen auf das US-Geschäft trugen wesentlich zu einem Rekordverlust von fast 25 Milliarden Euro bei. Der damalige Vorstandschef Ron Sommer musste gehen. T-Mobile USA blieb über Jahre ein Problemfall: zu klein, zu schwach, abgeschlagen hinter AT&T, Verizon und Sprint.