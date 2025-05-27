Neben der Forschung investierte Bosch Österreich auch 32 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionsstandorte – ein Anstieg von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Schwerpunkt der Investitionen war die Methanol-Infrastruktur im Werk Hallein sowie die Wasserstoff-Infrastruktur im Engineering Center Linz. Hier werden unter anderem Elektrolyse-Stacks für die Wasserstoffherstellung und Komponenten für Wasserstoff-Tankstellen entwickelt. „Trotz aller Unsicherheiten ist es wichtig, dass wir weiter in Zukunftsthemen investieren und die Gratwanderung zwischen gezieltem Kostensparen und Investitionen in profitable Entwicklungsprojekte schaffen“, betonte Weinwurm.

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Der Ausblick für das laufende Jahr bleibt verhalten. Zwar sei im ersten Quartal 2025 eine leichte wirtschaftliche Erholung spürbar, aber: „Leichter wird es aber nicht“, sagte Weinwurm. Vor allem die anhaltende Unsicherheit aufgrund internationaler Handelspolitik, insbesondere durch die US-Zollpolitik, erschwert die Prognosen: „Es sei schwer zu prognostizieren, wo wir am Jahresende herauskommen.“

Die Bosch-Gruppe ist in Österreich mit sechs Gesellschaften und zwölf Standorten vertreten. Alle vier Geschäftsbereiche – Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy & Building Technology – sind aktiv. In Wien, Linz und Hallein befinden sich internationale Kompetenzzentren für Mobilitätslösungen. Wichtige Produktionsstätten befinden sich in Hallein, Bischofshofen, Linz und Pasching.