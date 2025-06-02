Der traditionsreiche Solartechnologieanbieter Meyer Burger kommt nicht zur Ruhe. Die beiden deutschen Tochtergesellschaften des Schweizer Unternehmens – Meyer Burger Industries in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) mit 331 Beschäftigten und Meyer Burger Germany in Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) mit 289 Mitarbeitenden – haben offiziell Insolvenz beantragt. Damit spitzt sich die Lage des einstigen Hoffnungsträgers der europäischen Solarindustrie weiter zu.

>>> Europas Solarindustrie vor dem Aus – Meyer Burger-Insolvenz als Weckruf

Die angestrebte Sanierung zur Sicherung der Standorte sei bislang ohne Erfolg geblieben, teilte die in Thun (Schweiz) ansässige Konzernzentrale mit. Nun sollen die Verfahren unter Aufsicht eines gerichtlich bestellten vorläufigen Insolvenzverwalters fortgeführt werden.

Meyer Burger hätte ursprünglich bis zum 31. Mai 2025 seine Geschäftszahlen vorlegen müssen. Aufgrund laufender Finanzierungsgespräche zur Restrukturierung des Unternehmens wurde jedoch eine Fristverlängerung beantragt. Die Situation bleibt angespannt – nicht nur in Deutschland, sondern konzernweit.