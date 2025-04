Nach dem Auslaufen des Transitvertrags zwischen Russland und der Ukraine hat sich die Erdgasversorgung in Österreich grundlegend verändert. Seitdem erfolgt der Gasimport vorwiegend über Deutschland. Diese Neuordnung der Lieferwege wird durch Daten des Verbands Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSO-G) bestätigt. Seit dem 1. Januar werden täglich etwa 120 Gigawattstunden (GWh) Gas über den Grenzübergang Oberkappel in Oberösterreich importiert. Gleichzeitig ist die Gaslieferung an der slowakisch-niederösterreichischen Grenze in Baumgarten, einem zentralen Knotenpunkt, von zuvor 200 bis 300 GWh täglich auf null zurückgegangen.

Das Ende des Gastransits durch die Ukraine ist das Ergebnis des andauernden Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie wirtschaftlicher Neuorientierungen. Der Transitvertrag, der es Russland erlaubte, Erdgas durch die Ukraine nach Europa zu transportieren, lief Ende 2024 aus. Der Krieg, der mit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 begann, führte zu einer drastischen Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Sanktionen gegen Russland und die Unsicherheit über die Stabilität der Transitwege durch die Ukraine veranlassten Gazprom, keine neuen Vereinbarungen abzuschließen. Stattdessen verlagerte Russland seine Exporte in andere Märkte, darunter Asien, und reduzierte die Gaslieferungen nach Europa erheblich.

Diese geopolitische und wirtschaftliche Zäsur zwang europäische Länder, darunter Österreich, rasch alternative Bezugsquellen zu erschließen. Deutschland wurde zur zentralen Transitroute für österreichische Gasimporte, wobei Gas aus Norwegen eine Schlüsselrolle spielt. Die OMV sicherte sich entsprechende Pipelinekapazitäten und stellte so die Versorgung trotz des Wegfalls russischer Gaslieferungen sicher.