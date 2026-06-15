Bevor Lithium, Nickel, Kobalt oder Kupfer zurückgewonnen werden können, müssen Batterien sicher vorbehandelt, mechanisch aufgeschlossen und in transportfähige Zwischenprodukte überführt werden. Erst danach kann die eigentliche Rohstoffrückgewinnung wirtschaftlich und technisch sinnvoll ansetzen.

Wie stark sich das Lithium-Ionen-Batterierecycling in Europa bereits als eigene Prozesskette ausdifferenziert, zeigt eine Analyse des Fraunhofer ISI. Demnach übernehmen dezentrale Standorte häufig die Vorbehandlung, also etwa Deaktivierung, Demontage, mechanischen Aufschluss oder die Herstellung von Schwarzmasse – einem Zwischenprodukt, das wertvolle Metalle enthält, aber weiter aufbereitet werden muss. Dabei können bereits Fraktionen wie Aluminium, Kupfer oder Kunststoffe zurückgewonnen werden. Der Großteil der stofflichen Rückgewinnung erfolgt jedoch meist erst an größeren Refinement-Standorten. Dort werden wertvolle Metalle aus Kathodenmaterialien wie Lithium, Nickel, Kobalt oder Mangan sowie Anodenmaterialien wie Grafit weiterverarbeitet.

Auch die Standortlogik folgt dieser Prozesskette. Vorbehandlung und Rohstoffrückgewinnung können an unterschiedlichen Standorten stattfinden, teils aber auch an einem Standort gebündelt werden. Häufig liegen Standorte für die Vorbehandlung eher dezentral, während Anlagen zur Weiterverarbeitung von Schwarzmasse infrastrukturell gut angebunden sind oder in der Nähe von Batterie-, Zell- oder Automobilclustern entstehen. Dahinter steht auch eine Transport- und Sicherheitsfrage: Lithium-Ionen-Batterien gelten im Transport als Gefahrgut, was den Transport aufwendig macht. Schwarzmasse lässt sich im Vergleich dazu technisch und regulatorisch einfacher weitertransportieren.

Diese Standort-Logik zeigt, dass Batterierecycling keine einzelne Anlage ist, sondern eine abgestimmte Prozesskette. Entscheidend ist dabei, an welcher Stelle der Kette Materialqualität, Sicherheit und Transportfähigkeit hergestellt werden. Was in der frühen Prozessstufe nicht sauber getrennt oder kontrolliert aufgeschlossen wird, lässt sich in der späteren Rohstoffrückgewinnung nur mit höherem Aufwand korrigieren.