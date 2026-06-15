Kryogenes Mahlen für Batterie- und Kunststoffrecycling : Kryogenes Mahlen: Wie Batterie- und Kunststoffrecycling prozessfähig wird
Die EU-Batterieverordnung verschärft den Rahmen für Recyclingeffizienz, Materialrückgewinnung, Sicherheitsanforderungen und Nachvollziehbarkeit. Ab 18. Februar 2027 müssen Industriebatterien mit einer Kapazität von mehr als 2 kWh, Batterien für leichte Verkehrsmittel und Elektrofahrzeugbatterien über einen Batteriepass verfügen. Für lithiumbasierte Batterien galt laut Europäischer Kommission bis Ende 2025 ein Zielwert von 65 Prozent Recyclingeffizienz, bis Ende 2030 steigt dieser auf 70 Prozent. Für die Rückgewinnung einzelner Stoffe gelten eigene Zielwerte, etwa für Lithium, Kobalt, Kupfer und Nickel.
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Der Wert liegt nicht im Abfall, sondern in der Fraktion
Für die industrielle Praxis zählt nicht, ob ein Stoffstrom auf dem Papier recycelbar ist. Entscheidend ist, was nach der Aufbereitung übrigbleibt. Verwertbar wird ein Stoffstrom erst, wenn daraus stabile Fraktionen entstehen.
Bei Batterien ist die Komplexität offensichtlich. Sie bestehen aus Gehäusen, Elektrodenmaterialien, Separatoren, Elektrolyten, Metallen und Kunststoffen. Kunststoffverbundwerkstoffe kombinieren Polymere mit Fasern, Beschichtungen, Metallen oder Additiven. Was im Produktbetrieb erwünscht ist – Stabilität, Flexibilität, Beständigkeit oder Materialkombination –, erschwert später den Weg zurück in den Kreislauf.
Recycling von Batterien und Kunststoff wird nicht erst bei der finalen Rohstoffrückgewinnung anspruchsvoll, sondern bereits beim Aufschluss der Materialien. Ohne saubere Vorbehandlung bleibt ein wertvoller Stoffstrom eine Mischfraktion mit technischen, logistischen und wirtschaftlichen Hürden.
Entscheidende Vorbehandlung beim Batterierecycling
Bevor Lithium, Nickel, Kobalt oder Kupfer zurückgewonnen werden können, müssen Batterien sicher vorbehandelt, mechanisch aufgeschlossen und in transportfähige Zwischenprodukte überführt werden. Erst danach kann die eigentliche Rohstoffrückgewinnung wirtschaftlich und technisch sinnvoll ansetzen.
Wie stark sich das Lithium-Ionen-Batterierecycling in Europa bereits als eigene Prozesskette ausdifferenziert, zeigt eine Analyse des Fraunhofer ISI. Demnach übernehmen dezentrale Standorte häufig die Vorbehandlung, also etwa Deaktivierung, Demontage, mechanischen Aufschluss oder die Herstellung von Schwarzmasse – einem Zwischenprodukt, das wertvolle Metalle enthält, aber weiter aufbereitet werden muss. Dabei können bereits Fraktionen wie Aluminium, Kupfer oder Kunststoffe zurückgewonnen werden. Der Großteil der stofflichen Rückgewinnung erfolgt jedoch meist erst an größeren Refinement-Standorten. Dort werden wertvolle Metalle aus Kathodenmaterialien wie Lithium, Nickel, Kobalt oder Mangan sowie Anodenmaterialien wie Grafit weiterverarbeitet.
Auch die Standortlogik folgt dieser Prozesskette. Vorbehandlung und Rohstoffrückgewinnung können an unterschiedlichen Standorten stattfinden, teils aber auch an einem Standort gebündelt werden. Häufig liegen Standorte für die Vorbehandlung eher dezentral, während Anlagen zur Weiterverarbeitung von Schwarzmasse infrastrukturell gut angebunden sind oder in der Nähe von Batterie-, Zell- oder Automobilclustern entstehen. Dahinter steht auch eine Transport- und Sicherheitsfrage: Lithium-Ionen-Batterien gelten im Transport als Gefahrgut, was den Transport aufwendig macht. Schwarzmasse lässt sich im Vergleich dazu technisch und regulatorisch einfacher weitertransportieren.
Diese Standort-Logik zeigt, dass Batterierecycling keine einzelne Anlage ist, sondern eine abgestimmte Prozesskette. Entscheidend ist dabei, an welcher Stelle der Kette Materialqualität, Sicherheit und Transportfähigkeit hergestellt werden. Was in der frühen Prozessstufe nicht sauber getrennt oder kontrolliert aufgeschlossen wird, lässt sich in der späteren Rohstoffrückgewinnung nur mit höherem Aufwand korrigieren.
Warum Standardverfahren nicht immer reichen
Mechanische Aufbereitung ist im Recycling unverzichtbar. Sie schreddert, mahlt, trennt, klassiert und sortiert. Doch sie stößt dort an Grenzen, wo Materialeigenschaften gegen den Prozess arbeiten. Elastische Stoffe federn. Zähe Kunststoffe verformen sich oder erwärmen sich beim Mahlen. Verbundmaterialien bleiben trotz Zerkleinerung an Grenzflächen verbunden.
Für Betriebe entscheidet das über Ausschuss, Energieeinsatz, Anlagenverschleiß, Fraktionsqualität und Prozessstabilität. Wer eigene Reststoffströme besser verwerten oder Rückläufer in Recyclingprozesse bringen will, muss deshalb früher ansetzen: Ist der Stoffstrom sortierbar oder muss er vor der eigentlichen Trennung prozesstechnisch aufgeschlossen werden?
Gerade im Batterierecycling wird diese Vorstufe zum Engpass. Mit wachsenden Rücklaufmengen aus Fahrzeugen, Industrieanwendungen und stationären Speichern steigen die Anforderungen an Automatisierung, Sicherheit und Prozessstabilität. Ob kritische Rohstoffe später effizient zurückgewonnen werden können, hängt deshalb auch davon ab, wie sauber, sicher und reproduzierbar der vorgelagerte Aufschluss gelingt.
Kälte wird zum Aufschlusswerkzeug: Kryogenes Mahlen
Oft lässt sich Material bei Raumtemperatur nicht problemlos zerkleinern oder trennen, etwa beim Gummi-, PVC- oder Batterierecycling. Hier kommt kryogenes Mahlen ins Spiel, bei dem vorgeschreddertes Material mit tiefkaltem Flüssigstickstoff gekühlt wird. Dadurch verändert sich das Materialverhalten: Zähe, elastische oder weiche Stoffe werden spröder und lassen sich besser brechen, mahlen oder für weitere Trennschritte vorbereiten. Diese Kryogene Kälte schafft die Voraussetzung dafür, dass Sortierung, Analyse und Rückgewinnung später bestens verwertbare Ergebnisse liefern.
Für das Kunststoffrecycling ist dieser Effekt vor allem bei schwer beherrschbaren Materialströmen relevant. Dazu zählen etwa Elastomere, Weich-PVC, thermoplastische Kunststoffe oder galvanisierte Kunststoffteile. Bei Kunststoffverbundwerkstoffen kommt hinzu, dass unterschiedliche Bestandteile im Materialverbund verschieden auf starke Abkühlung reagieren. Sie ziehen sich nicht gleichmäßig zusammen, wodurch Spannungen an Grenzflächen entstehen können. Das kann helfen, Verbunde aufzuschließen und die spätere Trennung zu erleichtern. Beim Batterierecycling kommt eine weitere Ebene hinzu: Dort kann Kälte in Verbindung mit Inertisierung dazu beitragen, den mechanischen Aufschluss kontrollierter zu führen.
In der industriellen Anwendung muss der Prozess auf den jeweiligen Stoffstrom abgestimmt werden. Anbieter wie Messer Austria setzen kryogene Mahl- und Recyclingprozesse mit Flüssigstickstoff unter anderem bei Gummiwerkstoffen, Weich-PVC, thermoplastischen Kunststoffen, galvanisierten Kunststoffteilen, Verbundwerkstoffen sowie im Batterierecycling ein. Kälte erleichtert dabei nicht nur die Zerkleinerung, sondern macht die Prozessführung insgesamt stabiler: weniger Verformung beim Mahlen, besserer Aufschluss von Verbunden und bessere Voraussetzungen für nachgelagerte Trennschritte.
Wann hilft Kälte beim Recycling komplexer Materialien?
Kryogenes Recycling hilft vor allem dann, wenn Materialien bei Raumtemperatur schwer zu zerkleinern, zu trennen oder sicher aufzuschließen sind. Beim kryogenen Mahlen wird der Stoffstrom mit Flüssigstickstoff stark abgekühlt. Zähe, elastische oder weiche Materialien werden dadurch spröder und lassen sich besser brechen oder mahlen. Bei Kunststoffverbundwerkstoffen können unterschiedliche Materialreaktionen an Grenzflächen den Aufschluss erleichtern. Beim Batterierecycling kann die Kombination aus Kühlung und Inertisierung helfen, den mechanischen Aufschluss kontrollierter zu führen. Wirtschaftlich sinnvoll wird das Verfahren erst, wenn Fraktionsqualität, Durchsatz, Energie- und Gasbedarf sowie der weitere Verwertungsweg zusammenpassen.
Batterierecycling: Sicherheit entscheidet über Skalierung
Beim Öffnen, Zerkleinern oder bei unkontrolliertem Wärmeeintrag können Brand- und Reaktionsrisiken entstehen. Kühlung und Inertisierung können dazu beitragen, diese Prozessstufe kontrollierter zu führen.
Inerte Gase wie Stickstoff oder CO₂ helfen, kritische Atmosphären zu vermeiden und die Entflammbarkeit zu reduzieren. Sie machen den Prozess nicht automatisch sicher, können aber ein Baustein im Sicherheitskonzept sein. Spezialgasanbieter Messer Austria nennt in diesem Zusammenhang den Einsatz von flüssigem Stickstoff und flüssigem Kohlendioxid beim mechanischen Aufschluss von Lithiumbatterien.
Sicherheitsmaßnahmen wie diese beeinflussen, wie Anlagen ausgelegt, genehmigt, automatisiert und betrieben werden können. Sie wirken sich auf Durchsatz, Stillstandsrisiken, Versicherbarkeit und Transportlogik aus.
Vom Materialstrom zum belastbaren Recyclingprozess
Für rohstoffintensive Branchen liegt die Relevanz von Recycling weniger in einer abstrakten Quote als in der Frage, ob kritische Materialien wieder in nutzbarer Qualität verfügbar werden. Automobilindustrie, Batteriehersteller, Maschinenbau, Anlagenbauer und kunststoffverarbeitende Betriebe sind auf Materialien angewiesen, deren Verfügbarkeit, Preis und Herkunft zunehmend strategisch werden. Wo Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer oder hochwertige technische Kunststoffe im Spiel sind, wird Recycling nicht nur zur Umweltfrage. Es wird Teil von Rohstoffsicherung, Kostenkontrolle und industrieller Stabilität.
Ob ein Stoffstrom dafür geeignet ist, zeigt sich nicht an seiner Bezeichnung, sondern im Versuch. Zwei Batterierückläufer können sich in Zellchemie, Ladezustand, Bauform und Verschmutzung unterscheiden. Kunststoffverbundwerkstoffe können Fasern, Beschichtungen, Metalle oder Additive enthalten, die den Aufschluss erschweren. Für Anlagenbetreiber ist deshalb entscheidend, inwieweit sich der Stoffstrom durch kryogenes Mahlen verbessern lässt.
Unter kontrollierten Bedingungen lässt sich prüfen, wie ein Material auf starke Abkühlung reagiert, ob Verbunde leichter aufbrechen, welche Korngrößen entstehen, wie sauber die Trennung gelingt und welcher Gas- oder Energiebedarf dafür anfällt. Solche Daten sind für Investitionsentscheidungen relevant. Ein besserer Aufschluss nützt wenig, wenn die Fraktion danach zu stark schwankt, der Durchsatz zu gering bleibt oder der Aufwand für Gasversorgung und Prozessführung den Nutzen übersteigt.
Versuchsanlagen für Trenn- und Recyclingversuche mit flüssigem Stickstoff oder anderen Industriegasen können genau diese Schwelle sichtbar machen. Anbieter wie Messer nennen dafür etwa die Erfassung von Abscheidegrad, Durchsatz sowie Strom- und Gasbedarf. Auch bestehende Anlagen lassen sich demnach für Versuche mit Granulatkühlern, Stickstoffregelventilen oder Temperaturregelung ausstatten. Gerade bei Batterierückläufern, Verbundbauteilen oder beschichteten Kunststoffteilen zeigt ein erfolgreicher Versuch, dass ein bisher schwer verwertbarer Stoffstrom überhaupt erst in einen wirtschaftlich anschlussfähigen Recyclingprozess überführt werden kann.
Wie Batterie- und Kunststoffrecycling prozessfähig wird
Europa baut seine Recyclingstrukturen für Batterien und kritische Rohstoffe aus. Entscheidend ist aber, ob sich diese Stoffströme so aufbereiten lassen, dass sie in einer industriellen Prozesskette weiterverarbeitet werden können. Genau hier liegt die Hürde: Batterien brauchen sichere Vorbehandlung und transportfähige Zwischenprodukte, Kunststoffverbundwerkstoffe einen Aufschluss, der Materialmischungen nicht zur Restfraktion werden lässt.
Kryogenes Mahlen kann dort relevant werden, wo klassische Verfahren an Materialeigenschaften, Sicherheitsanforderungen oder unzureichender Trennqualität scheitern. Ob das wirtschaftlich trägt, entscheidet sich im Materialversuch – an Fraktionsqualität, Durchsatz, Gas- und Energiebedarf sowie an der Frage, ob der Stoffstrom danach für Sortierung, Analyse und Rückgewinnung geeignet ist.