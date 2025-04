Die wirtschaftliche Lage in Österreich verschlechtert sich weiter: Nach der Insolvenz der KTM AG und der angekündigten Schließung des Schaeffler-Werkes in Berndorf bis Ende 2025 folgt nun eine weitere Hiobsbotschaft. Siemens hat bekannt gegeben, sein Werk für industrielle Stromversorgungen in Wien bis Ende 2026 zu schließen. Für die 178 betroffenen Mitarbeitenden sollen konzernnahe Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Ankündigung hat eine hitzige Debatte zwischen der Industriellenvereinigung (IV) und der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) ausgelöst.

Laut Siemens gibt es derzeit rund 100 offene Stellen im österreichischen Konzernumfeld, die nun für betroffene Mitarbeitende zur Verfügung stehen sollen. Zur Begründung hieß es, man passe weltweit Kapazitäten an, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. "Ein Teil dieser Maßnahmen sind Veränderungen im Industriebereich bei Siemens Österreich", so der Konzern. Zudem sollen die Fertigungskapazitäten im Werk in Sibiu, Rumänien, ausgebaut werden. Damit wolle man Synergien in der von Österreich verantworteten Region optimieren. Trotz der Schließung in Wien bleibt das Forschungs- und Entwicklungszentrum für industrielle Stromversorgungen sowie das Qualitäts- und Produktmanagement am Standort erhalten.

Insgesamt beschäftigt Siemens in Österreich etwa 9.300 Menschen und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Von Wien aus koordiniert der Konzern Aktivitäten in 25 weiteren Ländern.