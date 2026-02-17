Henkel Konzern-Umbau : Henkel: Milliarden-Strategie drängt Persil ins Abseits

17.02.2026
Henkel wird 150 – doch hinter Persil entsteht ein Milliarden-Umbau. Der DAX-Konzern setzt längst auf industrielle Klebstoffe, Weltmarktführerschaft und profitable Hochtechnologie statt Waschmittel. Warum die neue Strategie Milliarden bewegt, welche Rolle Persil noch spielt und was das für Umsatz, Gewinn und Aktien bedeutet.

Henkel Persil Produktion

Mit einer revolutionären Waschmittel-Idee begann 1876 Henkels Aufstieg.

- © Henkel

Erstveröffentlichung
17.02.2026
Letzte Aktualisierung
17.02.2026
Dominique Otto