Henkel und Persil – das gehört seit über einem Jahrhundert zusammen. Eine Marke, die Generationen begleitet hat. Weiße Hemden. Waschmaschinen. Werbespots zur Primetime. Inzwischen ist Henkel 150 Jahre alt. Hinter dem Unternehmen stehen Marken wie Schwarzkopf, Perwoll, Somat, Pril – und eben Persil. Haare färben. Wäsche waschen. Geschirr spülen. Küche putzen. Klassische Konsumgüter. Aber das stimmt so nicht mehr.

Hinter der Waschmittelfassade investiert Henkel längst Milliarden in ein Geschäft, das nicht im Einkaufswagen landet. Das wichtigste Produkt des Konzerns steht nicht im Regal. Es steckt im Auto. Im Smartphone. Sogar im Flugzeug. Über 100 Marken. Standorte in fast 80 Ländern. Mehr als 21 Milliarden Euro Umsatz. Knapp drei Milliarden Gewinn. 47.000 Mitarbeiter. Ein globaler Industriekonzern. Und dieser Konzern stellt sich strategisch neu auf. Persil hat Henkel berühmt gemacht. Doch die Zukunft des Unternehmens entsteht anderswo.