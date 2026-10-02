Beiersdorf Nivea Tesa : Beiersdorf zwischen Nivea und Tesa: Der unsichtbare zweite Motor des Konzerns
Inhalt
- Beiersdorf: Wie aus einer Hamburger Apotheke der Nivea-Konzern wurde
- Nivea und Eucerit: Die Erfindung hinter Beiersdorfs bekanntester Marke
- Tesa: Wie Beiersdorf neben Nivea ein zweites Milliarden-Geschäft aufbaute
- Wem gehört Beiersdorf? Wie die Herz-Familie die Kontrolle über den Nivea-Konzern sicherte
- Beiersdorf: Warum Tesa bei der Marge vor dem Hautpflegegeschäft liegt
- Tesa gegen 3M und Henkel: Beiersdorfs Kampf im globalen Klebstoffmarkt
- Nivea vorne, Tesa im Hintergrund: Das ungewöhnliche Geschäftsmodell von Beiersdorf
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