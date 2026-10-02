Beiersdorf Nivea Tesa : Beiersdorf zwischen Nivea und Tesa: Der unsichtbare zweite Motor des Konzerns

02.10.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Nivea machte Beiersdorf weltberühmt. Doch hinter der blauen Dose steckt noch ein Geschäft, das bis in Autos, Smartphones und moderne Fabriken reicht. Wie Tesa zum milliardenschweren zweiten Standbein des Konzerns wurde – und warum Klebstoffe dabei überraschend wichtig sind.

Inhalt

Beiersdorf Produktion Nivea

Beiersdorf ist vor allem für Nivea bekannt. Doch neben der Hautpflege macht der Hamburger Konzern mit tesa Milliardenumsätze – und liefert Klebetechnik für Autos, Smartphones und die Industrie.

- © Beiersdorf

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Erstveröffentlichung
02.10.2026
Letzte Aktualisierung
02.10.2026
Dominique Otto