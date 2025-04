Die Zukunft der insolventen KTM-AG scheint vorerst gesichert: Die Gläubiger haben am Dienstag am Landesgericht Ried im Innkreis mehrheitlich dem Sanierungsplan zugestimmt. Bis zum 23. Mai soll eine 30-prozentige Barquote an die Gläubiger ausgezahlt werden. Laut Sanierungsverwalter Peter Vogl war die Überweisung von 50 Millionen Eurodurch KTM-Partner Bajaj am Montagabend der entscheidende „Game-Changer“. Dennoch bleibt offen, welcher Investor langfristig einsteigen wird.

„Heute ist ein ganz wesentlicher Schritt zur Rettung des Unternehmens erfolgt“, betont Vogl. Die Kapitalzusage habe das Risiko für die Gläubiger reduziert und deren Vertrauen gestärkt. „Eher 90 als 80 Prozent“ der Gläubiger – gemessen am Kapital – stimmten zu. Von rund 3.500 Zustimmungen gab es lediglich 37 Gegenstimmen, darunter ein großer und einige kleinere Gläubiger.

Die anerkannten Forderungen gegenüber KTM belaufen sich auf rund 2,25 Milliarden Euro, wovon gut 2 Milliarden Euro offiziell bestätigt sind. Laut Insolvenzverwalter Peter Vogl gibt es strategische Investoren für den Motorradhersteller – ihre Identität bleibt jedoch vorerst geheim. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, sind von ursprünglich 23 Interessenten noch sieben übrig, darunter vermutlich der indische KTM-Partner Bajaj, der 150 Millionen Euro investieren soll. Zudem kursieren Gerüchte über einen möglichen Einstieg von BMW.