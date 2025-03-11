Im Jahr 2027 beträgt der Abschlag noch 8,5 Prozent, im Folgejahr 6,5 Prozent und im Jahr 2029 5,5 Prozent. Ab 2030 soll dann wieder das alte Entgeltniveau erreicht werden. Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte in der Tarifauseinandersetzung 2024 gefordert, auch die Konzernspitze müsse sich am Sparkurs bei VW beteiligen und auf Gehalt verzichten. Der Vorstand hatte dies zugesagt, die Höhe aber offen gelassen. Die Rede war lediglich von einem überproportionalen Beitrag.

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Bereits im vergangenen Jahr hatte der Konzernvorstand auf einen Teil seiner Bezüge verzichtet - allerdings nur um fünf Prozent. Und er betraf nur das Festgehalt, das nur den kleineren Teil der Vergütung ausmacht. Die Kürzungen für die Jahre 2025 bis 2029 betreffen dagegen die gesamte Vergütung, also auch die erfolgsabhängigen Teile. Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich im Dezember nach langem Ringen auf ein Sanierungsprogramm für die Kernmarke VW geeinigt. Bis 2030 sollen in Deutschland 35.000 Arbeitsplätze wegfallen, das ist etwa jede vierte Stelle. Um die Lohnkosten zu senken, werden zudem verschiedene Boni und Zulagen gekürzt und Lohnerhöhungen auf Eis gelegt. Im Gegenzug verzichtet VW auf Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen.