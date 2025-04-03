Tutner forderte ein entschlossenes, geeintes Vorgehen der Europäischen Union gegenüber Washington: „Angesichts der zusätzlichen US-Zölle wird es für Verhandlungen auf Augenhöhe notwendig sein, gegenüber der US-Regierung Stärke zu zeigen.“ Gleichzeitig betonte er, dass eine langfristige Vision nicht aus den Augen verloren werden dürfe: „Bei all dem sollte das übergeordnete Ziel die Abschaffung der gegenseitigen Zölle sein.“ Dieses Ziel sei jedoch angesichts der aktuellen Vorgehensweise der republikanischen US-Regierung vorerst kaum erreichbar.

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Ein außerordentlicher Handelsministerrat der Europäischen Union wird sich am kommenden Montag in Luxemburg mit einer abgestimmten Reaktion auf die jüngsten US-Zölle befassen. Ziel ist es, eine geschlossene europäische Linie im Umgang mit der amerikanischen Handelspolitik zu finden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fand deutliche Worte zur Strategie der USA und warnte eindringlich vor den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen: „Millionen von Menschen werden mit höheren Lebensmittelrechnungen konfrontiert sein. Medikamente werden teurer, ebenso der Transport. Die Inflation wird ansteigen“, erklärte sie am Rande eines EU-Gipfels in Usbekistan. „Dies schadet vor allem den wirtschaftlich schwächsten Bürgern.“

Die Europäische Kommission arbeitet laut von der Leyen bereits intensiv an einem Maßnahmenpaket als Antwort auf die US-Zölle. Gleichzeitig unterstrich sie jedoch die Notwendigkeit eines offenen Dialogs. Das übergeordnete Ziel müsse sein, bestehende Handelsbarrieren abzubauen – nicht neue zu schaffen.