Serie Young Leadership in der Industrie : Markus Mühlböck, CFO Polytec: Der Zahlenaffine

13.03.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Der Polytec-Finanzvorstand wollte nach seiner Zeit als Berater immer operativ Verantwortung in einem Unternehmen übernehmen. Wie Markus Mühlböck, der auch Anteile hält, die Finanzen des Automobilzulieferers aus Hörsching managt.
Markus Mühlböck CFO Polytec

Aufgewachsen ist Mühlböck im Kraichgau, als "Toskana Deutschlands" bekannt.

- © POLYTEC

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Erstveröffentlichung
13.03.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Daniel Pohselt