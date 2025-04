Pochtler Industrieholding : Junge Führungskräfte: Wie Allegra Pochtler die Nachhaltigkeit bei iSi Group neu denkt

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Bei ihrem Einstieg ins elterliche Unternehmen 2020 sprach Allegra Pochtler heikle Punkte der Führung an. Heute ist die 34-jährige in der iSi Group Prokuristin und leitet den Bereich People & Sustainability. Ein Gespräch über den Wandel der Unternehmenskultur und wie es ihrem Vater gelungen ist, sie aus dem Social Startup-Bereich in die Industrie zu holen.