Hammerer Aluminium Industries (HAI) gibt den Erwerb einer Beteiligung an Aluminij Industries bekannt und setzt damit auf Wachstum und Nachhaltigkeit. Die Partnerschaft vereint zwei Industrieunternehmen, die gemeinsam die Zukunft der nachhaltigen Aluminiumproduktion in Europa gestalten wollen.



Die Entscheidung für den Einstieg basiert auf der Ausrichtung beider Unternehmen auf Innovation, Kreislaufwirtschaft und langfristige industrielle Entwicklung. „Gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten ist der gesicherte Zugang zu Aluminium auf dem europäischen Kontinent ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Mit dieser Partnerschaft stärken wir unsere industrielle Basis in Europa und sichern langfristig zusätzlichen Zugang zu Primär- und Recyclingmetall innerhalb Europas. Das erhöht unsere Resilienz, reduziert Abhängigkeiten und unterstützt unsere strategische Ausrichtung auf Versorgungssicherheit “, sagt Rob van Gils, CEO der HAI-Gruppe.

Fokus Recycling und Casting

HAI bringt sich in diese Partnerschaft insbesondere als Know-how-Partner ein. Die HAI-Expertise in der Casting Division, vor allem im Bereich der Verarbeitung von hohen Schrottanteilen, wird Aluminij Industries dabei unterstützen, den Einsatz von Recyclingmaterial künftig deutlich zu erhöhen. „Unsere Expertise im Recycling und in der Verarbeitung von Aluminium mit hohem Schrottanteil ergänzt die moderne Infrastruktur von Aluminij ideal. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“, bekräftigt Rob van Gils.

Die HAI-Gruppe

Hammerer Aluminium Industries beschäftigt 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz im oberösterreichischen Ranshofen sowie acht weitere Standorte in Deutschland, Rumänien, Polen und Südkorea. HAI blickt zurück auf eine besondere Erfolgsgeschichte. Hier vereinen sich Dynamik und Innovationsgeist eines jungen Unternehmens mit der Erfahrung eines Traditionsbetriebs. 2024 erzielte HAI in den drei Produktionsbereichen Casting (Gießerei), Extrusion (Strangpressen) und Processing (mechanische Weiterverarbeitung) einen Umsatz von 823 Mio. Euro. Die Produkte der HAI-Gruppe findet man sowohl im Baubereich als auch in der Automobil- und Transporttechnik, in der Elektrotechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

Aluminij Industries

Aluminij wurde 1975 gegründet und ist mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 200.000 Tonnen Bolzen und Barren der wichtigste Importeur und Exporteur in Bosnien und Herzegowina. Mit seinen hochmodernen Anlagen, seiner strategisch günstigen Lage und seinem gut ausgebauten Straßen-, Schienen- und Seehafen-Netz ist Aluminij als führender Aluminiumhersteller auf dem europäischen Festland positioniert.