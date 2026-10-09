Tyrolit Automotive : Euro 7 macht Bremsstaub zum Geschäft: Tyrolit greift nach einem Millionenmarkt

09.10.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Die neue Euro-7-Norm zwingt Autohersteller, den Bremsstaub zu reduzieren. Für Tyrolit eröffnet sich damit ein neuer Millionenmarkt: Der Tiroler Schleifmittelhersteller hat knapp 15 Millionen Euro investiert und peilt mittelfristig mehr als zehn Millionen Euro zusätzlichen Jahresumsatz an. Jetzt beginnt der Serienhochlauf.
Tyrolit

Hartstoffbeschichtete Varianten von Bremsscheiben müssen hochpräzise geschliffen werden. Für Tyrolit entsteht damit eine zusätzliche industrielle Wertschöpfungsstufe.

- © Tyrolit

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Erstveröffentlichung
09.10.2026
Letzte Aktualisierung
09.10.2026
Daniel Pohselt