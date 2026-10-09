Euro 7 gilt in der Autoindustrie vor allem als regulatorische Belastungsprobe. Für Tyrolit in Schwaz ist die neue Norm aber zugleich der Auslöser für einen Markt, den es so bisher nicht gab. Denn erstmals reguliert die EU auch Partikel aus Bremsen. Ab 29. November 2026 gilt die Euro 7 für neue Fahrzeugtypen, ein Jahr später für alle neu zugelassenen Fahrzeuge der Klassen M1 (Personenkraftwagen) sowie N1 (Leichte Nutzfahrzeuge). Damit rückt ein Bauteil ins Zentrum, das über Jahrzehnte regulatorisch vergleichsweise unangetastet blieb: die Bremsscheibe.

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Weniger Bremsstaub verlangt verschleißärmere Oberflächen. Dafür werden Bremsscheiben mit besonders harten Schichten versehen. Was den Abrieb reduziert, macht sie zugleich deutlich schwieriger zu bearbeiten. Die klassische Grauguss-Bremsscheibe wurde in Europas Autoindustrie überwiegend gedreht. Hartstoffbeschichtete Varianten müssen dagegen hochpräzise geschliffen werden. Für Tyrolit entsteht damit eine zusätzliche industrielle Wertschöpfungsstufe.

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Die Entwicklung begann lange bevor Euro 7 politisch endgültig beschlossen war. Bereits 2019 kamen erste Automobilhersteller mit konkreten Anforderungen auf Tyrolit zu. Seither entwickelte das Unternehmen gemeinsam mit Maschinenbauern, Beschichtungsspezialisten und Forschungspartnern ein Schleifsystem für die neue Generation von Bremsscheiben. Daniel Herzog, Industry Group Manager Automotive bei Tyrolit, beschreibt damit einen seltenen Fall, in dem regulatorische Vorgaben praktisch einen neuen Markt schaffen.

Die Größenordnung lässt sich grob abschätzen. Herzog rechnet mit rund zwölf Millionen Neuzulassungen für Pkw- und leichte Nutzfahrzeuge pro Jahr in der EU. Selbst wenn im Schnitt nur zwei hartstoffbeschichtete Bremsscheiben je Fahrzeug geschliffen würden, ergäbe das rund 24 Millionen Bauteile jährlich. Frühe Anforderungen aus der Autoindustrie zielten auf Schleifkosten von weniger als zwei Euro je Scheibe. Daraus leitet Tyrolit ein theoretisches Marktpotenzial von rund 30 bis 40 Millionen Euro pro Jahr ab.

Entscheidend ist nicht das einzelne Werkzeug, sondern das Zusammenspiel aus Beschichtung, Schleifmaschine, Kühlmittel und Schleifmittel. Der Autohersteller kauft letztlich einen stabilen Gesamtprozess. Tyrolit arbeitet deshalb eng mit Maschinenherstellern und Forschungseinrichtungen zusammen. Ist ein Werkzeug bei der Erstausstattung einer Maschine gesetzt und der Prozess darauf eingefahren, steigt die Hürde für einen späteren Wechsel.