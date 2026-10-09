Tyrolit Automotive : Euro 7 macht Bremsstaub zum Geschäft: Tyrolit greift nach einem Millionenmarkt
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Euro 7 gilt in der Autoindustrie vor allem als regulatorische Belastungsprobe. Für Tyrolit in Schwaz ist die neue Norm aber zugleich der Auslöser für einen Markt, den es so bisher nicht gab. Denn erstmals reguliert die EU auch Partikel aus Bremsen. Ab 29. November 2026 gilt die Euro 7 für neue Fahrzeugtypen, ein Jahr später für alle neu zugelassenen Fahrzeuge der Klassen M1 (Personenkraftwagen) sowie N1 (Leichte Nutzfahrzeuge). Damit rückt ein Bauteil ins Zentrum, das über Jahrzehnte regulatorisch vergleichsweise unangetastet blieb: die Bremsscheibe.
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Weniger Bremsstaub verlangt verschleißärmere Oberflächen. Dafür werden Bremsscheiben mit besonders harten Schichten versehen. Was den Abrieb reduziert, macht sie zugleich deutlich schwieriger zu bearbeiten. Die klassische Grauguss-Bremsscheibe wurde in Europas Autoindustrie überwiegend gedreht. Hartstoffbeschichtete Varianten müssen dagegen hochpräzise geschliffen werden. Für Tyrolit entsteht damit eine zusätzliche industrielle Wertschöpfungsstufe.
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Die Entwicklung begann lange bevor Euro 7 politisch endgültig beschlossen war. Bereits 2019 kamen erste Automobilhersteller mit konkreten Anforderungen auf Tyrolit zu. Seither entwickelte das Unternehmen gemeinsam mit Maschinenbauern, Beschichtungsspezialisten und Forschungspartnern ein Schleifsystem für die neue Generation von Bremsscheiben. Daniel Herzog, Industry Group Manager Automotive bei Tyrolit, beschreibt damit einen seltenen Fall, in dem regulatorische Vorgaben praktisch einen neuen Markt schaffen.
Die Größenordnung lässt sich grob abschätzen. Herzog rechnet mit rund zwölf Millionen Neuzulassungen für Pkw- und leichte Nutzfahrzeuge pro Jahr in der EU. Selbst wenn im Schnitt nur zwei hartstoffbeschichtete Bremsscheiben je Fahrzeug geschliffen würden, ergäbe das rund 24 Millionen Bauteile jährlich. Frühe Anforderungen aus der Autoindustrie zielten auf Schleifkosten von weniger als zwei Euro je Scheibe. Daraus leitet Tyrolit ein theoretisches Marktpotenzial von rund 30 bis 40 Millionen Euro pro Jahr ab.
Entscheidend ist nicht das einzelne Werkzeug, sondern das Zusammenspiel aus Beschichtung, Schleifmaschine, Kühlmittel und Schleifmittel. Der Autohersteller kauft letztlich einen stabilen Gesamtprozess. Tyrolit arbeitet deshalb eng mit Maschinenherstellern und Forschungseinrichtungen zusammen. Ist ein Werkzeug bei der Erstausstattung einer Maschine gesetzt und der Prozess darauf eingefahren, steigt die Hürde für einen späteren Wechsel.
15 Millionen Euro vor dem Serienhochlauf
Tyrolit hat entsprechend vorinvestiert. 2023 fiel die Entscheidung, das Werk 5 in Stans auszubauen. Rund 1.700 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche kamen hinzu, gemeinsam mit neuen Dreh- und Fräszentren sowie teilweise automatisierten Pressanlagen summierte sich das Investitionspaket auf knapp 15 Millionen Euro. Ende 2024 waren die wesentlichen Maßnahmen realisiert. Die Entscheidung fiel, als Euro 7 politisch noch nicht endgültig fixiert war.
Mario Nairz, Leiter des Werks, beschreibt das Projekt deshalb als bewusst skalierbar. Die neuen Anlagen sind nicht ausschließlich auf Euro-7-Werkzeuge ausgelegt, sondern erweitern zugleich das bestehende Sortiment. Das reduziert das Investitionsrisiko. Gleichzeitig ist das Werk für den erwarteten Serienanlauf vorbereitet, viele Kunden installieren derzeit erst ihre Produktionsanlagen für hartstoffbeschichtete Bremsscheiben.
Technologisch bewegt sich Tyrolit im Mikrometerbereich. Die Schleifwerkzeuge arbeiten mit speziell abgestimmten Bindungssystemen und Schleifkörnungen. Anders als bei vielen klassischen Schleifprozessen müssen sie nicht regelmäßig abgerichtet werden: Die harte Bremsscheibenbeschichtung sorgt dafür, dass sich das Werkzeug im Prozess selbst schärft. Beschichtungsqualität, Laserprozess und Materialzusammensetzung beeinflussen unmittelbar Verschleiß und Bearbeitungsleistung.
Für Tyrolit beginnt die wirtschaftlich entscheidende Phase erst jetzt. Euro 7 gilt bei Bremspartikelemissionen ab 29. November 2026 für neue Pkw- und leichte Nutzfahrzeugtypen und ein Jahr später für alle neuen Fahrzeuge dieser Klassen. Der Hochlauf erfolgt deshalb stufenweise. Herzog erwartet, dass die Produktionsmengen bei den Kunden 2027 deutlich zulegen.
Wie groß Tyrolits Anteil an diesem Markt wird, ist offen. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit anderen europäischen und japanischen Schleifmittelherstellern. Wenn die Volumina voll hochlaufen, formuliert Herzog dennoch ein klares Ziel: Der Umsatz mit der neuen Anwendung soll mittelfristig die Marke von zehn Millionen Euro überschreiten. Entscheidend dafür ist die Präsenz in Entwicklungsprojekten und bei Maschinenherstellern. Wer bei der Erstausstattung einer Anlage gesetzt ist, hat im späteren Serienbetrieb einen strategischen Vorteil.
Regulierung als Industrieprojekt
Auch China könnte die Perspektive erweitern. Dort werden eigene, ähnlich gelagerte Vorgaben diskutiert. Sollten strengere Regeln für Bremsemissionen folgen, würde sich der adressierbare Markt deutlich vergrößern. Tyrolit verfügt seit Jahren über eigene Vertriebs- und Anwendungstechnikstrukturen in China und verfolgt in seinen internationalen Märkten einen „local for local“-Ansatz.
Michael Weis, Leiter der Unternehmenskommunikation, sieht darin die breitere Bedeutung des Projekts. Euro 7 verursacht Aufwand und zusätzliche Kosten, zwingt aber zugleich unterschiedliche Industriepartner zu engerer Zusammenarbeit. Beschichter, Maschinenbauer, Werkzeughersteller, Forschung und OEMs müssen Technologien und zunehmend auch Prozessdaten aufeinander abstimmen. Für Tyrolit wurden daraus bereits Entwicklungsaufwendungen im mittleren sechsstelligen Bereich sowie das deutlich größere Investitionspaket am Standort. Das sich nun bezahlt macht.