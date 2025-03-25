Rüstung Österreich Empl : Empl: "Zulieferer suchen händeringend nach neuen Betätigungsfeldern in Defence"

25.03.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Wurden bei Auftragsspitzen schon bisher Partnerbetriebe eingebunden, könnte ein höheres Maß an Outsourcing für den Tiroler LKW-Aufbauhersteller Empl in den nächsten Jahren zum neuen Normal werden. Sofern im Zuge der EU-Initiative "Bereitschaft 2030" vielfach Neugerät in der militärischen Kette nachgeschoben wird.
Joe Empl

Ende 2024 ging der 500. von Empl aufgebaute Unimog U5000 an den Depotdienst der litauischen Streitkräfte in Kaunas.

- © Matthias Heschl

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Erstveröffentlichung
25.03.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Daniel Pohselt